코오롱생명과학, 항암 후보물질 생산기술 한·미·호주 특허 등록결정

AI 핵심 요약beta
- 코오롱생명과학은 27일 KLS-3021 생산기술 특허를 국내외 등록결정 받았다
- 특허는 부유세포를 활용한 백시니아 바이러스 대량생산 공정이다
- 회사는 주요국 특허 확대를 통해 KLS-3021 글로벌 사업화를 추진한다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 코오롱생명과학이 항암 유전자치료제 후보물질 KLS-3021의 핵심 생산기술에 대해 국내와 미국, 호주에서 잇따라 특허 등록결정을 받았다고 27일 밝혔다. 회사는 이번 결정을 바탕으로 KLS-3021의 글로벌 사업화와 국내 생산 역량 강화에 더욱 속도를 낼 계획이다.
이번 특허는 '부유세포를 이용한 백시니아 바이러스의 대량생산 방법'에 관한 것이다. 부유 상태로 배양한 HeLa S3 세포에 낮은 감염비율(MOI 0.01~0.1)로 백시니아 바이러스를 감염시킨 뒤, 세포에서 증식한 바이러스를 회수하는 대량생산 공정이 핵심이다.
이 공정은 항암용 백시니아 바이러스를 상업 규모로 생산하는 데 필요한 핵심 기술로 평가된다. 부유세포는 배양 면적의 제약이 상대적으로 적어 대규모 배양에 적합하다. 낮은 MOI 조건도 생산성을 높이는 데 유리하다. 소량의 바이러스가 일부 세포를 감염시키면, 세포 내에서 증식한 바이러스가 주변 세포로 확산된다. 이 과정이 반복되면서 바이러스가 효과적으로 증폭된다.
이번 등록결정은 회사의 연구·생산 거점인 한국, 세계 최대 의약품 시장인 미국, 아시아·태평양 핵심 시장인 호주 등 주요 국가에서 이뤄졌다는 점에서 의미가 있다. 기존 일본과 중국, 캐나다에 이어 특허보호 지역을 확대하고, 백시니아 바이러스 대량생산 기술의 글로벌 특허 포트폴리오를 강화했다. 코오롱생명과학은 KLS-3021의 치료기술과 생산공정 모두에서 글로벌 특허 보호를 지속 확대해 나갈 계획이다.
KLS-3021은 코오롱생명과학이 고형암 치료를 목표로 개발 중인 차세대 종양살상 바이러스 기반 항암 유전자치료제 후보물질이다. 암세포 선택성을 높인 재조합 백시니아 바이러스에 PH-20, IL-12, sPD1-Fc 등 치료 유전자를 탑재해 종양 내 바이러스 확산과 암세포 사멸, 항암 면역 활성화를 동시에 유도하도록 설계됐다.
이한국 코오롱생명과학 대표이사는 "이번 특허 등록결정은 KLS-3021의 성공적 상업화를 뒷받침할 생산기술을 주요 시장에서 보호할 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다"며 "치료기술과 생산공정 양 축의 특허 포트폴리오를 지속 강화해 KLS-3021의 글로벌 사업화 기반을 탄탄히 하고 경쟁력을 더욱 높이겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com