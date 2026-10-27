홍지선 국토장관, 12·29 참사 유가족 만나…"사고 원인 명확하게 밝히겠다"

AI 핵심 요약beta
- 홍지선 장관은 26일 무안공항을 찾아 참사 희생자를 추모했다
- 홍 장관은 유가족과 진상조사·유해 재수색 의견을 청취했다
- 국토부는 원인 규명과 장례절차 지원에 최선을 다하겠다고 밝혔다
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진상조사·유해 재수색·피해지원 의견 청취
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 홍지선 국토교통부 장관이 12·29 여객기 참사 희생자를 추모하고 유가족의 요구사항을 청취했다.
27일 국토교통부는 전일 홍 장관이 무안국제공항을 방문해 12·29 여객기 참사 희생자를 추모하고 유가족과 간담회를 가졌다고 밝혔다.
홍 장관은 공항 1층 분향소에서 희생자들을 애도한 뒤 유가족을 만나 위로의 뜻을 전했다. 간담회에서는 진상조사 과정과 유해 재수색, 피해지원 제도 등에 관한 유가족의 의견을 청취했다.
홍 장관은 "유가족들이 겪는 슬픔과 참담함에 대해 장관으로서 무거운 책임감을 느끼고 있다"며 "사고의 원인과 책임이 명확하게 밝혀질 때까지 국토교통부가 맡은 바 소임을 다하겠다"고 말했다.
유해 재수색 이후 장례절차에 대한 지원 방침도 언급했다. 홍 장관은 "유해 재수색이 완료되면 희생자에 대한 예우를 갖춰 유가족이 희망하는 방식에 따라 장례절차가 진행될 수 있도록 지원하겠다"고 전했다.
이어 "사고 이후 오랜 시간이 흘렀음에도 유가족들이 여전히 많은 아픔과 답답함 속에 있다는 것을 다시 한번 무겁게 느꼈다"며 "유가족이 제기한 문제들을 엄중하게 받아들이고 조속히 필요한 조치가 이뤄질 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.
Q. 홍지선 국토교통부 장관은 무안국제공항을 왜 방문했나요?
A. 12·29 여객기 참사 희생자를 추모하고 유가족의 의견을 듣기 위해 방문했습니다. 홍 장관은 26일 공항 1층 분향소에서 희생자들을 애도한 뒤 유가족과 간담회를 가졌습니다.
Q. 유가족 간담회에서는 어떤 내용을 논의했나요?
A. 진상조사 과정과 유해 재수색, 피해지원 제도 등에 관한 유가족의 의견을 청취했습니다. 홍 장관은 유가족에게 위로의 뜻을 전하고 이들이 겪는 슬픔에 무거운 책임감을 느낀다고 밝혔습니다.
Q. 사고 원인과 책임 규명에 대해 어떤 입장을 밝혔나요?
A. 홍 장관은 사고의 원인과 책임이 명확하게 밝혀질 때까지 국토교통부가 맡은 소임을 다하겠다고 말했습니다.
Q. 유해 재수색 이후 장례절차는 어떻게 지원하나요?
A. 홍 장관은 유해 재수색이 완료되면 희생자에 대한 예우를 갖춰 장례절차를 지원하겠다고 밝혔습니다. 유가족이 희망하는 방식에 따라 장례가 진행될 수 있도록 돕겠다는 방침입니다.
Q. 유가족이 제기한 문제에 대해서는 어떻게 대응할 계획인가요?
A. 홍 장관은 유가족이 제기한 문제를 엄중하게 받아들이고 필요한 조치가 조속히 이뤄질 수 있도록 노력하겠다고 밝혔습니다. 구체적인 조치 내용이나 일정은 이번 발표에 포함되지 않았습니다.
chulsoofriend@newspim.com