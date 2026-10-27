한미사이언스 더마 브랜드 '아데시', 피부과 입점…판매 채널 확대

AI 핵심 요약beta
- 한미사이언스는 27일 더마 코스메틱 아데시의 피부과 입점을 밝혔다.
- 아데시는 셀리닉의원에 안티에이징 제품 등 5종을 입점했다.
- 피부과 입점으로 시술 후 홈케어 소비자와 접점을 확대한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미사이언스는 더마 코스메틱 브랜드 '아데시(ADESII)'가 피부과에 입점하며 판매 채널 확대에 나선다고 27일 밝혔다.
아데시는 김건우 대표원장이 운영하는 셀리닉의원에 제품을 입점시켰다. 피부 관리에 관심이 높은 소비자와의 접점을 넓히고 브랜드 전문성을 강화한다는 계획이다.
입점 제품은 안티에이징 라인인 '블랙 펄 PDRN 네오 세럼'과 '베리 펄 바쿠치올 네오 크림'을 비롯해 'PLA 리프팅 세럼', '피토 글로우 앰플', '펩타이드 넥앤아이 크림' 등 5종이다.
아데시는 독자원료 'H-EGTI'를 기반으로 인공색소와 향료를 배제한 스킨케어 제품을 선보이고 있다. 피부과 입점을 계기로 시술 후 홈케어와 안티에이징 관리에 관심이 있는 소비자를 대상으로 제품을 알릴 계획이다.
아데시 관계자는 "독자원료와 제품력을 바탕으로 소비자들이 믿고 사용할 수 있는 더마 코스메틱 브랜드가 되도록 노력하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com