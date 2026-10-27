한경협, 대기업·스타트업 협력 확대…'더하기창업 파트너스데이' 개최

AI 핵심 요약beta
- 한경협은 27일 대기업과 스타트업 협력 확대 행사를 개최했다
- 참여 기업들은 스타트업 매칭과 기술 협력 방안을 논의했다
- 한경협은 11월 밋업과 12월 투자 발표회를 이어간다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
11월 1대1 매칭·12월 성과공유회…우수 스타트업 10곳 선정
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 한국경제인협회(한경협)가 대기업과 스타트업 간 기술 협력 및 사업화 기회 확대에 나선다.
한경협은 서울 여의도 FKI타워 50층 올빛홀에서 회원사 오픈이노베이션(OI) 담당자들과 함께 '더하기창업 파트너스데이'를 개최한다고 27일 밝혔다.
'더하기창업'은 유망 예비·초기 스타트업 100개 팀을 발굴해 성장을 지원하는 대기업 연계형 창업 육성 사업이다. 12주간 맞춤형 액셀러레이팅과 멘토링을 제공하고, 한경협 회원사인 대·중견기업과의 기술 검증 및 사업 제휴, 투자 유치 등을 연계한다.
이번 행사는 더하기창업 참여 스타트업과 대기업 간 협력 현황을 공유하고 실질적인 사업 협력 기회를 발굴하기 위해 마련됐다.
행사에는 GS, 영원무역홀딩스, 풍산, KT, LX, 호반건설, 빗썸, 넥써쓰, 다날, 에어리퀴드코리아 등 주요 파트너사들이 참석할 예정이다.
참석 기업들은 각 사의 사업 방향과 가장 적합한 스타트업을 발굴하기 위한 매칭 현황을 공유하고, 향후 1대1 상담과 기술 협력 및 사업 제휴 방안 등을 논의한다.
한경협은 이번 행사를 시작으로 스타트업과 대기업 간 협력을 단계적으로 확대할 계획이다. 오는 11월 18일에는 스타트업과 회원사 간 1대1 밋업데이를 개최하고, 기술 및 사업 모델의 현장 적용 가능성을 확인하는 개념검증(PoC)을 추진한다.
이어 12월에는 우수 성과를 거둔 상위 10개 스타트업의 투자 유치 발표와 성과공유회를 진행할 예정이다.
한경협 관계자는 "스타트업의 성장을 지원하고 대·중소기업 간 상생 협력을 강화하기 위해 회원사들과 긴밀히 협력하고 있다"며 "이번 파트너스데이를 통해 실질적인 오픈이노베이션 성과가 창출될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com