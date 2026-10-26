불길·급류 속 인명구조…경찰관 23명에 포상금 4000만원

AI 핵심 요약beta
- 경찰청은 26일 인명구조·보호체계 기여 경찰관 23명에 포상했다.
- 인명구조 5건과 보호시설 확충 7건에 총 4000만원을 지급했다.
- 경찰관들은 화재·수난 구조와 심폐소생술, 보호센터 구축에 기여했다.
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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 경찰청은 인명구조와 보호체계 구축에 기여한 경찰관 23명에게 특별성과 포상금 총 4000만원을 지급한다고 26일 밝혔다.
인명구조 분야 5건에 1400만원, 보호조치 기반시설 확충 분야 7건에 2600만원을 배정했다.
전남 나주경찰서 공산파출소 유명재 경감은 지난 5월 25일 비번 중 인근 주택에서 화재를 발견하고 집 안에 있던 80대 여성을 구조했다. 강원 춘천경찰서 서부지구대 엄태국 경사는 6월 4일 의암호에 뛰어들어 50m를 헤엄친 뒤 50대 여성을 구조했다. 포상금은 각각 300만원, 200만원이다.
광주 북부경찰서 두암지구대 박건호 경장 등 3명은 7월 11일 자살 의심 신고 현장에서 당사자의 퇴거 요청에도 문 앞에서 대기했다. 이후 가족의 비명을 듣고 재진입해 호흡이 멎은 남성에게 심폐소생술을 실시했다. 이들에게는 포상금 300만원이 지급된다.
경남경찰청 범죄예방질서계·정보협력계는 지방정부·소방·병원과 협력해 지난 6월 경남 첫 주취자보호센터를 신설하고 주취자 보호 조례 제정을 추진해 포상금 700만원을 받는다. 충남경찰청 범죄예방질서계는 반복적인 정신응급입원 대상자의 장기치료 연계와 관련 예산 2800만원 확보로 포상금 500만원을 받는다.
calebcao@newspim.com