토요타코리아, 스포츠카·SUV 오너 초청…서킷 주행 체험

AI 핵심 요약beta
- 토요타코리아가 24일 용인 에버랜드서 서킷 체험행사를 개최했다
- GR86·RAV4·렉서스 고객 42명이 단계별 주행 프로그램에 참여했다
- 토요타코리아는 교육과 경기 관람으로 모터스포츠 접점을 확대했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 토요타코리아가 스포츠카와 스포츠유틸리티차량(SUV) 고객을 대상으로 서킷 주행 체험 행사를 열고 모터스포츠를 통한 고객 접점 확대에 나섰다.
토요타코리아는 지난 24일 경기도 용인 에버랜드 스피드웨이에서 'TGR 레이싱 클래스 위드 슈퍼레이스'를 개최했다고 26일 밝혔다.
이번 행사에는 토요타 GR86 오너 20팀과 RAV4 GR SPORT 오너 4팀, 렉서스 오너 4팀 등 총 28팀, 42명이 참가했다. 특히 올해는 RAV4 GR SPORT 고객이 처음 참여하면서 스포츠카뿐 아니라 SUV까지 체험 대상을 확대했다.
참가자의 절반 이상은 서킷 주행 경험이 없는 입문자였다. 토요타코리아는 이들을 위해 드라이빙 이론과 안전 교육을 진행한 뒤 '2026 오네 슈퍼레이스 챔피언십' 경기 관람 기회를 제공했다.
이후 참가자들은 전문 인스트럭터의 지도 아래 자신의 차량으로 서킷을 주행했다. 선행 차량을 따라 주행하는 팔로잉 랩과 리드 앤 팔로우 등 단계별 프로그램이 진행됐다.
강대환 토요타코리아 부사장은 "기존 스포츠카 고객뿐 아니라 RAV4 GR SPORT 고객까지 초청해 서킷 주행을 경험할 수 있도록 했다"며 "앞으로도 고객들이 모터스포츠를 가까이 접할 수 있는 프로그램을 확대하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com