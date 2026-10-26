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[2026 국감] '김현지' 놓고 여야 설전…"변호인 관리 의혹" vs "증거 있나"

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  • 김민전 의원이 26일 김현지 관리 의혹 자료를 국감에 제시했다
  • 민주당이 동료 의원 모욕이라 반발해 감사가 25분간 중단됐다
  • 김 의원은 변호인 출신 공직자들의 이해충돌 가능성을 제기했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김민전, 李 사건 변호인 공직 진출 명단에 '김현지 관리?' 표기
설주완 변호사 사임 경위 근거로 관리 의혹·이해충돌 지적
與 "동료 의원 모욕" 반발…고성 끝 감사 25분 중단

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 국회 법제사법위원회 종합 국정감사에서 김현지 청와대 제1부속실장을 둘러싸고 여야가 정면으로 부딪쳤다. 김민전 국민의힘 의원이 민주당 법사위원들의 이름을 포함한 자료에 '김현지 관리?'라는 문구를 넣자 민주당은 "동료 의원에 대한 모욕"이라며 반발했고, 감사는 약 25분간 중단됐다.

◆ 법사위원 이름 띄운 '공직 진출' 명단…고성 끝 감사 25분 중단

김민전 국민의힘 의원은 26일 국회에서 열린 법사위 종합감사에서 '이재명 재판 관련 변호인들의 주요 공직 진출'이라는 제목의 자료를 제시했다. [사진=국회방송 라이브 캡처]

김 의원은 26일 국회에서 열린 법무부·대법원 등에 대한 법사위 종합감사에서 '이재명 재판 관련 변호인들의 주요 공직 진출'이라는 제목의 자료를 제시하며 "주요 기관의 주요 보직들이 다 대통령의 변호사들로 채워져 있다"고 주장했다.

자료는 대통령실과 법무·법제, 정부·공공기관, 국회 등으로 나눠 이 대통령이나 관련 사건 당사자의 변호를 맡았다는 인사들을 나열한 내용이다. 국회 항목에는 현직 법사위원인 박균택·김기표·김동아 민주당 의원 등의 이름을 적고, 이들을 김 실장이 관리한다는 취지의 '김현지 관리?'라는 문구와 연결했다.

김 의원은 "대한민국 역사상, 아니 전 세계 문명국가 중에서 이런 정부가 있었던가 정리를 해 봤다"며 이태형 공직기강비서관의 이 대통령 공직선거법 위반 사건 변호 이력부터 언급했다. 그러자 민주당 의원들이 곧바로 항의했다.

서영교 법사위원장은 "앞에 있는 위원님들을 이렇게 해서 하는 것은 있을 수 없는 일"이라며 해당 내용을 빼고 질의하라고 요구했다.

국민의힘 의원들이 반발하면서 장내에서는 고성이 이어졌다. 서 위원장은 항의하는 야당 의원석을 향해 "윤석열 비서관 조용히 하세요, 이렇게 하면 좋겠어요?"라고 말하기도 했다.

서 위원장은 김 의원에게 사과를 요구한 뒤 감사 중지를 선언했다. 이날 오전 11시 23분 중단된 감사는 약 25분 뒤 재개됐다.

감사가 재개된 뒤에도 김 의원은 질의를 이어갔다. 이태형·전치영·이장형 비서관과 조원철 법제처장, 이찬진 금융감독원장 등을 거론하며 이 대통령 관련 사건의 변호 이력을 지적했다.

다만 자료에 포함된 인사 모두가 이 대통령을 직접 변호한 것은 아니었다. 김 의원도 김동아 의원은 정진상 전 민주당 대표실 정무조정실장을, 김기표 의원은 김용 전 민주연구원 부원장을 변호했다고 구분해 설명했다.

◆ 지난해 국감서 불거진 '이화영 변호인 교체' 의혹 재소환

이화영 전 경기도 평화부지사. [사진=뉴스핌DB]

'김현지 관리?'라는 문구를 넣은 근거로는 이화영 전 경기도 평화부지사의 변호인이던 설주완 변호사의 발언을 들었다. 이 전 부지사의 진술이 바뀌자 김 실장이 설 변호사를 질책하고 사임을 요구했다는 것이다. 김 의원은 이를 토대로 "김현지가 변호인들을 관리하는 역할이 아니냐는 물음표를 가질 수밖에 없다"고 말했다.

이 의혹은 지난해 국정감사에서 처음 공개됐다. 주진우 국민의힘 의원은 당시 법사위 국감에서 쌍방울 대북송금 사건 수사검사였던 박상용 검사를 상대로 질의하며, 이 전 부지사가 이 대통령(당시 경기지사)에게 대북송금을 보고했다는 취지로 진술한 지 사흘 만에 설 변호사가 사임했다고 주장했다. 설 변호사가 조사에 나오지 않은 이유를 묻자 박 검사는 "(설 변호사가) '민주당의 김현지님으로부터 전화로 질책을 많이 받았다'고 얘기하며 '더 이상 나올 수 없다'고 했다"고 답했다. 김 실장은 당시 이재명 대표의 보좌관이었다.

김 의원은 변호인 출신 인사들이 공직을 맡은 뒤 이 대통령 사건과 관련한 발언을 하는 것이 '이해충돌'로 이어질 수 있다는 취지로도 지적했다. 김호철 감사원장에게는 "그 기관에서 대통령에게 유리한 자료를 발굴하거나 발언을 계속하고 있다고 보면 이해충돌 가능성이 더욱 커지는 것 아니냐"고 물었다.

김 원장은 "사실 여부는 차치하고 전 세계와 비교하는 것에 대한 근거는 제가 잘 모르겠다. 전 세계 정부에 대한 정보가 제게는 없다"며 이해충돌 여부에 관한 판단은 내놓지 않았다.

민주당은 변호 이력과 별개로 김 실장의 '관리'를 받았다는 주장은 근거가 없다며 반발했다. 김한규 민주당 의원은 의사진행발언에서 "이 자리에 있는 김기표·김동아·박균택 의원 등이 김현지의 관리를 받았다는 증거가 있느냐"며 "동료 위원에 대한 모욕이고 모독"이라고 비판했다.

김한규 의원은 비선실세란 "과거 박근혜 정부나 윤석열 정부처럼 공식적인 직책을 맡지 않은 사람들이 국정에 관여하는 것"이라며 김 실장과는 다르다고 선을 그었다. 이어 "공식적으로 당 보좌진이었고 청와대에서 업무를 담당하는 사람과 알았다거나 만난 적이 있다는 것만으로 관리를 받았다고 하는 것은 엄청난 모욕"이라며 "자신 있으면 증거를 내고 대응하길 바란다"고 말했다.

서 위원장은 김민전 의원에게 경고했다며 "향후 이와 관련한 조치에 대해서 다시 위원님들과 논의하도록 하겠다"고 밝혔다.

서영교 법사위원장. [사진=뉴스핌DB]

yek105@newspim.com

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30대女, 철원 민통선 넘어 GOP 철책 끊었다고? [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 강원도 철원에서 30대 여성이 민간인출입통제선(민통선)을 넘어 최전방 일반전초(GOP) 철책까지 접근해 광망(철조망 감지 센서)을 절단했다가 군에 붙잡혔다. 민통선 진입 이후 약 20시간 동안 군 감시망은 이 여성의 이동을 추가로 포착하지 못했다. 합동참모본부는 26일 "우리 군은 전날(25일) 강원도 철원군 GOP 이남 민통선 이북 지역에서 군 경계시설물에 무단 접근한 미상 인원의 신병을 확보해 관계기관과 정확한 경위를 조사 중"이라고 밝혔다. 성일종 국민의힘 의원(왼쪽)이 26일 국회에서 열린 국방위원회 국방부 등 종합감사에서 진영승 합동참모의장에게 철원 민통선 무단 진입 사건에 대해 질의하고 있다. [사진=국회방송 화면 캡처] 2026.10.26 gomsi@newspim.com 합참에 따르면, 이 여성은 24일 오후 철원 지역 민통선 이북으로 무단 진입했다. 이후 계속 북상해 25일 오전 GOP 철책에 접근, 광망을 절단했다. 군과 관계기관의 합동조사 결과 현재까지 대공 혐의점은 나오지 않았다. 이날 국회 국방위원회의 국방부 종합 국정감사에서도 이 사안이 도마에 올랐다. 국민의힘 성일종 의원은 "24일 키 158㎝밖에 안 되는 30대 여성에게 우리 GOP가 뚫린 걸 알고 있느냐"고 물었다. 강신철 국방부 장관이 "민통선을 통과해 들어온 것"이라고 답하자, 성 의원은 "그게 뚫린 것"이라고 질책했다. 강 장관은 "GOP 광망이 절단된 걸 아느냐"는 질의에 "보고받았다"고 했다. 성 의원은 24일 오후부터 25일 오전까지 20여 시간 동안 이 여성이 폐쇄회로(CC) TV에 식별되지 않은 이유도 따져 물었다. 진영승 합참의장은 "토요일(24일) 오후 민통선 지역에서 인원을 확인했고, 신병 확보 작전 중에는 추가로 CCTV에 탐지된 적이 없다"고 설명했다. gomsi@newspim.com 2026-10-26 11:53
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SK하이닉스, 추가 주주환원 28일 발표 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK하이닉스가 오는 28일 3분기 실적 발표와 함께 추가 주주환원 정책을 공개한다. 분기 영업이익이 77조원에 육박할 것으로 예상되는 가운데 주가가 고점 대비 절반 이상 하락하면서 대규모 이익을 주주에게 얼마나 돌려줄지 관심이 쏠리고 있다. 특히 일본 반도체 기업 키옥시아 투자 차익을 활용한 특별배당 가능성이 주목받고 있다. SK하이닉스는 26일 추가 주주환원 방안을 이사회 결의를 거쳐 오는 28일 3분기 실적 발표에서 공개할 예정이라고 공시했다. 이번 발표에서는 키옥시아 지분 매각으로 확보한 투자 차익의 활용 여부가 주요 관심사다. 앞서 SK하이닉스가 약 20조원으로 추산되는 키옥시아 투자 차익 가운데 16조원 가량을 특별배당으로 지급하는 방안을 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 이에 대해 SK하이닉스는 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 현재까지 확정된 사항은 없다"고 설명했다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 주주환원 확대에 대한 기대감은 역대 최대 실적 전망과 맞물려 있다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 SK하이닉스의 3분기 매출액과 영업이익 전망치는 각각 98조2257억원, 76조9640억원이다. 영업이익은 지난해 같은 기간보다 약 576% 증가한 수준이다. 인공지능(AI)용 고대역폭메모리(HBM) 수요 확대와 범용 메모리 가격 상승이 실적 개선을 이끈 것으로 분석된다. 반면 주가는 최근 가파른 조정을 받았다. 지난 23일 SK하이닉스 주가는 127만7000원에 거래를 마쳐 종가 기준 고점 대비 약 56% 하락했다. AI 투자 수익성에 대한 우려와 외국인 매도세 등이 주가에 부담으로 작용했다. SK하이닉스는 지난 21일 약 40조원 규모의 자사주 매입을 당초 계획보다 한 달가량 앞당겨 마쳤다. 취득한 주식은 전량 소각할 예정이다. 회사는 앞서 2025~2027년 누적 잉여현금흐름(FCF)의 50% 이상을 주주에게 환원하겠다는 방침도 제시했다. 주가 하락으로 주주들의 손실이 커지는 상황에서 임직원들에게는 역대급 성과급이 지급될 것으로 예상되면서 주주환원 확대에 대한 요구도 높아질 전망이다. SK하이닉스는 연간 영업이익의 10%를 성과급 재원으로 활용하는 제도를 운영하고 있다. 올해 사상 최대 실적이 예상되는 만큼 내년 직원 1인당 수억원대 성과급이 지급될 가능성이 거론된다. 반면 주가는 고점 대비 절반 이상 하락하면서 실적 개선의 성과를 주주들이 체감하기 어려운 상황이다. 이번 주주환원 정책이 임직원 보상과 주주 이익 사이의 간극을 좁힐 수 있을지도 관심사다. 대규모 설비투자와 주주환원을 병행하기 위한 재원 운용도 과제다. SK하이닉스는 최근 미국 낸드플래시 자회사 솔리다임의 기업공개(IPO) 검토를 중단했다. 외부 자본 유치 대신 자체 자금을 활용한 투자 부담이 커질 수 있는 만큼 이번 발표에서 향후 투자와 주주환원의 균형을 어떻게 맞출지도 관심이 모인다. syu@newspim.com 2026-10-26 10:38

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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