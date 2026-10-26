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'두보도 집세 걱정, 소동도 취업난' 랩 형식 중국 AI 뮤지컬 돌풍, 삽시간에 1억뷰

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AI 핵심 요약

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  • 중국 AI 뮤지컬 ‘과래인’이 26일 공개 2주 만에 1억뷰를 돌파했다
  • 역사 인물 10명이 주거난과 취업난을 랩으로 노래했다
  • 저비용 제작에도 현실 공감과 위로로 중국 청년층을 사로잡았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

역사·신화 속 명인 10명 등장 '과거를 살아본 사람' 화제
2주도 안 돼 조회수 1억회…AI 제작비 수천 위안에 불과
두보 이백 공명 손오공 유방 항우 등장해 현대인 위로

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국의 위대한 시인 두보도 수도 장안에서 치솟는 집세를 걱정하고, 송나라 문호 소식(소동파)은 직장 내 구조조정과 35세 취업 장벽을 한탄한다. 신화 속 손오공부터 역사 속 명장과 문인까지 누구나 익히 아는 역사적 인물 10명이 랩을 통해 오늘날 청년과 중년의 고단한 삶을 노래하는 인공지능(AI) 뮤지컬이 중국 온라인 콘텐츠 시장에서 돌풍을 일으키고 있다.

26일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)과 펑파이 신문 등 중화권 매체에 따르면 AI로 제작한 중국어 랩 영상 '과래인(过来人·과거를 살아본 사람)'은 공개된 지 2주도 채 되지 않아 중국 주요 플랫폼에서 누적 조회수 1억회를 돌파했다. 역사적 인물들의 고난을 현대인의 주거비 부담과 취업난, 직장 스트레스에 연결한 기획이 공감을 끌어냈다는 분석이다.

작품의 주인공은 당나라 시인 두보와 이백, 송나라 문호 소식, 초한전의 주인공 유방과 항우, 제갈공명, 손오공, 구천 등 중국 역사와 신화에 등장하는 명인 10명이다. 이들은 고전 시가를 읊거나 후대에 교훈을 설파하는 대신, 자신들이 겪었던 좌절과 고난을 랩으로 풀어내며 현대인에게 위로와 격려를 건넨다.

영상은 두보의 신세 한탄으로 시작한다. 두보는 가난한 백성에게 집을 제공하고 싶다는 소망을 노래한 시인으로 유명하지만, 영상 속에서는 마흔이 넘도록 당나라 수도 장안(시안)에서 세를 살며 집주인의 임대료 인상 요구에 시달리는 인물로 등장한다.

그러고는 시청자에게 묻는다. "당신도 똑같은 일을 겪고 있지 않나요?"  베이징의 한 직장인은 "직접 영상을 보다보면 두보가 마치 "인생 다 그런 것 아니냐(人生即是如此)"며 방노(집의 노예) 처지의 현대인들을 달래는 듯한 느낌을 받는다고 말했다.  

천재 시인의 고뇌를 오늘날의 월세와 주택담보대출 부담에 빗댄 것이다. 고전 속 인물이 현실적인 주거 문제를 토로하는 장면은 역사적 지식을 활용하면서도 현대인의 일상을 생생하게 포착한다.

송나라의 문호 소동파는 직장인의 애환을 대변한다. 정치적 부침으로 여러 차례 좌천과 유배를 겪었던 그는 영상에서 중국 사회의 고질적인 문제로 꼽히는 '35세의 저주'를 언급한다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 이백 두보 제갈공명 유방 항우 손오공 등 역사 명인이 총 출동한 랩 형식의 중국 AI 뮤지컬 '과래인'이 삽시간에 1억뷰를 넘기는 등 생성형 AI 콘텐츠 시장에 돌풍을 불러일으키고 있다. 사진= SCMP.  2026.10.26 chk@newspim.com

35세를 넘긴 직장인이 채용 과정에서 불이익을 받고 입사뒤에도 고용 불안에 시달리는 현실, 기업들이 구조조정을 완곡하게 표현할 때 사용하는 '최적화'라는 말도 풍자의 소재가 된다.

이처럼 역사적 인물들의 좌절은 단순한 시대극이나 유머를 넘어 오늘날 중국 사회의 현실을 비추는 거울이 된다. 직장과 주거, 경제적 부담에 지친 시청자들은 댓글을 통해 자신의 취업 실패와 대출 상환 부담, 사랑하는 사람을 잃은 경험까지 털어놓고 있다. 한 이용자는 "중년의 고단한 현실을 이보다 적나라하게 포착한 작품은 없었다"고 평가했다.

중국판 틱톡인 더우인에서는 26일 오전 기준 해당 영상에 '좋아요' 300만개 이상, 댓글 9만7000여개가 달렸다. 콘텐츠에 대한 반응을 넘어 이용자들이 각자의 고민을 공유하는 일종의 감정적 소통 공간으로 발전한 셈이다.

작품을 만든 인물은 10년 넘게 영상 창작자로 활동해 온 왕쿤저(王坤喆)다. 그는 올해 초 AI를 활용한 콘텐츠 제작에 본격적으로 나섰다. 역사적 인물들이 랩 대결을 벌이는 영상도 앞서 선보였지만, 이번 작품만큼 폭발적인 반응을 얻지는 못했다.

중국 매체 펑파이신문에 따르면 제작에는 3~4일이 걸렸고, AI 구독료와 컴퓨팅 비용 등을 합친 지출은 수천 위안에 그쳤다. 일반적인 음악·영상 제작에 필요한 인력과 촬영, 후반 작업 비용을 크게 줄인 것이다.

왕쿤저는 음악 장르와 구성, 박자, 가사의 기본 방향을 직접 설계한 뒤 AI 도구를 활용해 편곡과 결과물을 반복적으로 수정했다. 그는 AI를 창작자를 위협하는 기술이라기보다 누구나 콘텐츠 제작에 도전할 수 있도록 하는 '기술의 민주화'로 바라봤다.

생성형 AI가 영상과 영화 산업의 제작 방식을 바꾸는 가운데, 이번 사례는 저렴한 제작비만으로는 설명하기 어려운 성공 요인을 보여준다. AI가 콘텐츠를 대량 생산할 수는 있지만, 대중의 감정을 움직이는 공감과 메시지까지 자동으로 만들어내기는 어렵다는 것이다.

왕쿤저는 "AI는 콘텐츠를 대량 생산할 수 있지만, 공감과 감동까지 대량 생산할 수는 없다"고 말했다. 작품이 반복해서 전하는 메시지도 단순하다. '당신은 혼자가 아니다.'

그는 이번 성공을 계기로 AI를 활용한 다양한 음악과 서사 형식을 실험하고, 기술이 성숙하면 AI로 제작한 장편영화에도 도전할 계획이다. 역사 속 위인들의 입을 빌려 오늘의 고단한 현실을 노래한 이 작품은 AI 시대 콘텐츠 경쟁에서 기술만큼이나 기획력과 인간에 대한 이해가 중요하다는 점을 보여주고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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삼성 페덱 vs KIA 네일, 1차전 선발 그대로 [서울=뉴스핌] 유다연 기자=삼성과 KIA가 오는 26일로 연기된 플레이오프(PO·5전 3선승제) 1차전에서 선발을 그대로 예고했다.  [서울=뉴스핌] (좌측부터) 삼성 크리스 페덱과 KIA 제임스 네일이 오는 26일 플레이오프 1차전 선발로 나선다. [사진=삼성 라이온즈, KIA 타이거즈] 2026.10.25 willowdy@newspim.com KBO는 25일 "지난 23일부터 내린 비는 이날 오후 12시 10분 현재에도 계속 내리고 있다. 일기예보상에도 저녁까지 비 예보가 있고, 비가 그치더라도 그라운드 정비에 약 1시간 정도 소요된다. 방수포를 걷어낸 후 다시 비가 내릴 경우 다음 날 경기 개최에 영향을 끼칠 우려가 있다"고 말했다. 이어 "따라서, 금일 경기는 우천 및 그라운드 사정, 선수단 및 관중 보호 차원에서 취소하고, 26일 오후 6시 30분에 개최 예정"이라고 덧붙였다. 해당 공지에 따라 삼성과 KIA의 PO 1차전은 오는 26일 오후 6시 30분으로 연기됐다. 삼성과 KIA는 연기된 PO 1차전 선발로 크리스 페덱과 제임스 네일을 그대로 예고했다. [서울=뉴스핌] 삼성 크리스 패덱이 25일 KIA와 플레이오프(PO·5전 3선승제)를 위해 정장을 차려입고 왔다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.10.25 willowdy@newspim.com 당초 삼성은 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-강민호(포수)-박승규(좌익수)-김영웅(3루수)-이재현(유격수)-류지혁(2루수)의 라인업을 예고했다. KIA는 박정우(중견수)-박재현(좌익수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-한준수(지명타자)-김태군(포수)-하주석(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 이날 경기 취소 후 KIA 이범호 감독은 "타선은 지금 그대로 갈 생각이다. 상대성이 굉장히 중요한 것 같다"며 "내일(26일) 선수들의 컨디션을 확인해야겠지만, 아무래도 이 라인업이 가장 유리하지 않을까 싶다"고 밝혔다. 페덱은 시즌 중반 영입된 삼성 외국인 선수로, 올 시즌 13경기 7승 3패, 평균자책점 2.95를 기록했다. 올 시즌까지 미국 메이저리그(MLB) 마운드에서 공을 던졌던 페덱은 MLB 통산 132경기(119경기 선발) 32승 43패, 1홀드, 3세이브, 평균자책점 4.83을 기록했다. MLB 출신인 만큼 큰 기대를 모았던 페덱은 유독 KIA에는 2경기 2패, 평균자책점 5.25로 부진했다. 특히 KIA 김태군 상대로 3타수 2피안타(1피홈런) 6타점에 가장 약한 모습을 보였다. 이번 준플레이오프(준PO·5전 3선승제)에서 3경기 3안타(3홈런) 8타점 4득점을 기록한 김도영은 페덱 상대 타율 0.167, 6타수 1안타(1홈런) 2삼진 1타점 1득점을 냈다.  [서울=뉴스핌] KIA 제임스 네일이 오는 26일로 연기된 삼성과 2026 KBO리그 플레이오프(PO·5전 3선승제)에서 선발로 나선다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.25 willowdy@newspim.com 네일은 KIA의 1선발 외국인으로 지난 2024시즌부터 마운드에서 굳건한 모습을 보여줬다. 네일은 올 시즌 31경기 13승 7패, 평균자책점 3.49를 기록했다. 삼성을 상대로는 4경기 2승, 평균자책점 3.24를 기록했다. 삼성 테이블세터를 이룬 김성윤이 네일 상대 타율 0.800, 10타수 8안타 2타점 2득점으로 극강의 모습을 보였다. 포수, 5번 타자로 예고된 강민호는 상대 타율 0.500, 4안타(1홈런) 1타점 1득점을 기록했다. 삼성과 KIA는 지난 2024년 10월 21일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 한국시리즈(KS·7전 4선승제) 1차전에서 삼성이 1-0으로 앞선 6회 무사 1, 2루 상황에서 우천으로 인한 서스펜디드가 선언됐다. 포스트시즌 사상 첫 서스펜디드 경기였다. 당시 삼성 원태인은 5이닝 무실점 투구를 보여줬고, 김헌곤의 선제 솔로포로 삼성이 리드를 잡았다. 하지만 이튿날은 날씨와 그라운드 사정으로 경기가 진행되지 못했다. 결국 23일 재개된 경기에서 삼성은 무사 1, 2루 기회를 살리지 못했고, KIA에 1-5로 역전패를 당했다. [서울=뉴스핌] 플레이오프 1차전이 열리기로 예정된 대구 삼성라이온즈파크 그라운드가 비로 젖었다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.10.25 willowdy@newspim.com 바로 이어 열린 2차전에서 분위기를 가져간 KIA는 8-3으로 승리를 챙겼다. 삼성은 3차전에서야 첫 승을 챙기긴 했지만, 이미 분위기를 내준 상태로 1승 4패로 KS를 마무리했다. 10년 만의 우승을 코앞에서 놓쳤다. 이번엔 가을 태풍이 삼성과 KIA의 PO 1차전 25일 경기를 허락하지 않았다. 이번 비가 양 팀에 어떻게 작용할지도 눈길을 끈다.  willowdy@newspim.com 2026-10-25 14:44
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李대통령 취임 1주년 연설문집 발간 [서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 청와대가 이재명 대통령 취임 이후 1년간의 연설과 주요 메시지를 종합한 '이재명 대통령 연설문집' 제1권을 발간했다고 25일 밝혔다. 총 386쪽 분량의 이번 연설문집에는 이 대통령의 국정 운영 철학과 주요 정책 기조가 담긴 각종 공식 행사 연설문은 물론, 국민과 소통해 온 SNS 메시지까지 폭넓게 수록됐다. 이재명 대통령 [사진=청와대] 구체적으로는 지난해 6월 4일 열린 대통령 취임 선서문부터 올해 5월 30일 지방선거 참여를 독려하는 SNS 메시지에 이르기까지 지난 1년 동안 발신된 주요 메시지가 망라됐다. 책의 권두에는 국정 운영의 결정적 순간들을 담은 화보 사진이 함께 실렸다. 연설문집은 온·오프라인을 통해 국민 누구나 접할 수 있도록 무료로 배포된다. 실물 책자는 입법·사법·행정부 및 지방자치단체, 공공기관, 주요 국공립·대학 도서관 등에 배포될 예정이다. 온라인 전자책(e-Book)은 청와대 홈페이지를 비롯해 정부 정책브리핑, 정책주간지 'K-공감' 웹사이트, 그리고 시중 주요 온라인 서점(교보문고·예스24·알라딘·구글북스·애플i북스·리디북스·밀리의 서재 등)에서 무료로 다운로드할 수 있다. 특히 이번 전자책에는 디지털 편의성을 강화해 연설 당시의 생중계 영상 링크를 바로 연결해 볼 수 있도록 구성했다. 아울러 노인과 장애인 등 정보 취약계층을 배려해 음성 변환용 코드를 탑재하는 등 접근성을 대폭 높였다. yjlee@newspim.com 2026-10-25 16:11

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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