한미 공군 16개 기종 군산 집결… 전작권 전환 대비 '한국 주도' 공중훈련

AI 핵심 요약beta
- 한미 공군은 26일 군산기지에서 연합 공중훈련에 돌입했다
- 한국군 주도로 전작권 전환 대비 작전 수행능력을 점검했다
- 양국은 4·5세대 전투기 통합 운용과 최신 전술을 검증한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
F-35A·F-35B 등 4·5세대 전투기 통합 운용 점검
가상적기 투입… 방어제공·항공차단 임무 숙달
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 한미 공군이 26일 군산기지에서 대규모 연합 공중훈련인 '26-2차 프리덤 플래그(Freedom Flag)'에 돌입했다. 훈련은 11월 6일까지 2주간 이어진다. 이번 훈련은 전시작전통제권(전작권) 전환에 대비해 한국군이 계획과 시행을 주도한다.
프리덤 플래그는 상·하반기 한 차례씩, 연 2회 열리는 한미 연합 공중훈련이다. 연합작전 수행능력과 생존성을 높이는 것이 목표다. 훈련 명칭은 자유민주주의를 뜻하는 '프리덤'과 공군 연합훈련에 흔히 쓰이는 '플래그'를 합친 것이다.
참가 전력은 한미 합쳐 16개 기종이다. 한국 공군은 F-35A·F-15K·KF-16·FA-50·F-5E/F 등 전투기 5종과 공중급유기 KC-330, 수송기 C-130J, 항공통제기 E-737, 헬기 HH-47·HH-60을 투입했다. 미측에서는 공군 F-16·RC-135·KC-135, 해군 MH-60S, 해병대 F-35B·MQ-9가 참가했다. 공군 F-35A와 해병대 F-35B 등 5세대 스텔스기가 4세대 전투기와 한 공역에서 작전한다.
공군은 현대전 작전환경 변화를 반영해 4·5세대 전투기 통합 운용 능력을 집중 점검한다고 밝혔다. 훈련기간 내내 가상적기를 띄워 실전 상황을 묘사하고, 최신 전술·전기·절차(TTP)를 검증한다.
주요 임무는 세 가지다. 적 항공기를 막는 방어제공(DCA), 공중에서 대기하다 표적을 타격하는 공중대기 항공차단(XINT), 적 후방 전력을 끊는 항공차단(AI)이다. 양국은 주·야간 임무계획반(MPC)을 운영해 전술과 노하우를 교류하고 전시 작전·임무 수행절차를 다듬는다.
이승환 공군작전사령부 작전훈련과장(대령)은 "한미 조종사들의 팀워크를 다지고 전투기량을 끌어올리는 기회로 삼겠다"며 "전작권 전환에 대비한 역량을 키우겠다"고 말했다.
gomsi@newspim.com