NH투자증권, 금융소비자보호 위한 '금융소비자보호 주간' 실시

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권은 26일 금융소비자보호 주간 행사를 시작했다.
- 행사는 30일까지 소비자 중심 문화 확산을 위해 진행된다.
- 임직원 대상 자가점검과 완전판매 진단 등 프로그램을 운영했다.
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"완전판매 문화 정착 기대"
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH투자증권은 오는 30일까지 금융소비자보호에 대한 임직원의 인식을 높이고 소비자 중심 문화를 확산하기 위해 '금융소비자보호 주간 행사'를 진행한다고 밝혔다.
26일 NH투자증권에 따르면 이번 행사는 금융소비자보호를 최우선 가치로 하는 금융당국의 정책 방향에 맞춰 금융상품의 설계·제조부터 판매와 사후관리까지 전 생애주기에 걸친 소비자보호의 필요성을 공유하고, 임직원들이 관련 제도와 절차를 스스로 점검할 수 있도록 마련됐다.
NH투자증권은 행사 기간 전 임직원을 대상으로 금융소비자보호 실천 방향을 담은 CEO 레터를 비롯해 금융소비자보호강령 실천 서약, 금융소비자보호 자가점검 및 완전판매 자가진단 이벤트 등 다양한 프로그램을 진행할 예정이다.
완전판매 자가진단 이벤트는 임직원이 퀴즈 형식으로 금융소비자보호법과 강화된 완전판매 절차에 대한 이해도를 스스로 점검할 수 있도록 기획됐다. 회사는 진단 결과를 바탕으로 보완이 필요한 영역을 파악해 오답 유형별 교육자료와 실무 가이드를 제공할 계획이다.
노상인 NH투자증권 금융소비자보호부문장은 "금융소비자보호는 고객 신뢰와 회사의 지속가능한 성장을 뒷받침하는 핵심 가치"라며 "이번 행사가 임직원 스스로 금융소비자보호 제도와 완전판매 절차를 되돌아보는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.
이어 "앞으로도 임직원의 소비자보호 역량을 지속적으로 강화하고 완전판매 문화가 조직 전반에 정착될 수 있도록 다양한 노력을 이어가겠다"고 덧붙였다.
rkgml925@newspim.com