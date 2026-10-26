SKT, AI 거버넌스 보고서 발간…AI 에이전트 관리 기준 담아

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤은 26일 AI 거버넌스 리포트를 발간했다
- 보고서에는 AI 에이전트 관리 가이드라인과 운영 사례를 담았다
- SKT는 전 과정 위험 점검과 국제표준 인증으로 관리체계를 강화했다
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사내 AI 에이전트 관리체계 국제인증 획득
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = SK텔레콤은 AI 거버넌스 원칙과 책임체계, 실행 방안 등을 정리한 'AI 거버넌스 리포트'를 발간했다고 26일 밝혔다.
이번 보고서에는 SKT의 AI 거버넌스 운영 사례와 함께 자율적으로 판단하고 업무를 수행하는 AI 에이전트의 관리 가이드라인이 담겼다.
SKT는 최고개인정보보호책임자(CPO)를 중심으로 개인정보 보호와 AI 거버넌스를 연계한 관리체계를 운영하고 있다. 서비스 기획 단계부터 개인정보 보호를 고려하는 '프라이버시 바이 디자인(Privacy by Design)' 원칙을 적용하고, AI 서비스의 개발부터 운영까지 전 과정에서 위험을 점검한다.
사내 AI 에이전트에도 개발·테스트·운영·종료 단계별 관리 기준을 적용한다. SKT는 2024년 고객 대상 AI 서비스에 대해 AI 경영시스템 국제표준인 'ISO/IEC 42001' 인증을 취득했으며, 이달에는 사내 AI 에이전트 관리체계에 대해서도 인증을 획득했다.
SKT는 2021년 사람 중심의 'AI 추구 가치'를 정립하고 2024년 3월 AI 거버넌스 원칙 'T.H.E. AI'를 공개한 바 있다. 향후 AI 기술과 규제 환경 변화에 맞춰 관리체계를 개선할 계획이다.
차호범 SKT CPO는 "AI 에이전트 시대에는 AI 거버넌스의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "변화하는 AI 환경에 선제적으로 대응하고 AI 트러스트 경영을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
flurry327@newspim.com