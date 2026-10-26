신한투자증권, 원스톱 계좌개설 등 미성년 자녀 금융서비스 강화

서류 제출 부담 줄이고 이용 절차 간소화

'우리아이 자산관리' 통해 부모·자녀 통합 자산조회

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권이 미성년 자녀 금융서비스 강화에 나섰다.

26일 신한투자증권에 따르면 자녀 명의 계좌를 활용한 자산관리에 대한 관심이 높아지면서 계좌 개설 이후 투자와 자산관리까지 아우르는 서비스 수요도 확대되고 있다. 이에 신한투자증권은 신한 Premier가 축적해 온 자산관리 역량과 노하우를 미성년 고객 서비스에 접목하고, 계좌개설부터 자산관리까지 전반적인 이용 환경을 개선했다.

[사진=신한투자증권]

우선 회사는 미성년 자녀의 비대면 계좌개설 절차를 개선했다. 계좌개설에 필요한 가족관계 관련 서류를 자동으로 확인하는 스크래핑 기능을 적용해 서류 준비와 제출 부담을 줄이고 계좌개설 소요 시간을 단축했다. 또한 신청 과정에서 진행 상태를 쉽게 확인할 수 있도록 안내 체계를 정비했다.

신한투자증권은 자녀 자산을 보다 체계적으로 관리할 수 있도록 '우리아이 자산관리' 서비스를 선보였다. 부모 계정에서 자녀 계좌를 연계해 잔고와 자산 현황, 투자 현황 등 주요 정보를 한 화면에서 확인할 수 있도록 구성했으며, 여러 계정과 화면을 오가야 했던 불편을 줄였다.

자녀의 투자와 자산관리에 참고할 수 있는 투자정보와 금융 콘텐츠도 제공한다. 이를 통해 부모가 자녀의 금융자산을 보다 효율적으로 관리할 수 있도록 지원한다.

부모가 자녀 계좌를 관리하면서 자주 이용하는 기능을 쉽게 찾을 수 있도록 부모 전용 메뉴를 구성해 주요 서비스를 한 곳에 배치했다. 투자정보와 관련 콘텐츠, FAQ도 함께 제공해 자녀 계좌 관리에 필요한 서비스와 정보를 보다 손쉽게 확인할 수 있도록 했다.

아울러 부모의 주문위임 안내를 개선하고 고객 문의가 많은 내용을 중심으로 FAQ를 보강해 계좌개설 이후 필요한 기능과 절차를 보다 쉽게 확인할 수 있도록 했다.

신한투자증권 관계자는 "미성년 자녀를 위한 금융 수요가 계좌개설을 넘어 투자와 자산관리 영역으로 확대되고 있다"며 "앞으로도 고객이 자녀의 금융자산을 보다 효율적으로 관리할 수 있도록 관련 서비스를 지속적으로 고도화해 나가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com