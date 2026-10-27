[오늘의 정치일정] 10월 27일(화)

AI 핵심 요약beta
- 26일 대통령이 청와대 본관에서 제46회 국무회의를 주재했다
- 26일 여야 지도부가 국정감사 대책회의와 상임위 감사에 참석했다
- 26일 정치권이 영결식과 정책 토론회 등 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:00 46회 국무회의 (청와대 본관)
<외교부>
-장관
10:00 종합 국정감사
-1차관
10:00 국무회의
종합 국정감사
-2차관
10:00 종합 국정감사
<통일부>
-장관
10:00 국회 외통위 종합감사 참석
-차관
10:00 국회 외통위 종합감사 참석
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
10:00 국무회의
14:00 제대군인 지원 관련 업무 협의
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
09:00 故 최형우 전 국회의원 영결식 / 삼성서울병원 장례식장 지하 1층 영결식장(서울 강남구 일원로 81)
11:00 한반도평화경제특별위원회 출범식 및 임명장 수여식 / 국회 본관 당대표회의실(L)
13:30 의원총회 / 국회 본관 246호(L)
-한병도 원내대표
09:00 국정감사 대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실(L)
13:30 의원총회(L)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 故 최형우 前 내무부 장관 영결식(삼성서울병원 장례식장 지하1층 영결식장)
11:00 안전한 현장을 위한 소방공무원과의 대화(국회 본관 228호)
15:00 제7대 국민의힘 전국여성지방의원협의회 총회(국회 의원회관 대회의실)
-정점식 원내대표
08:30 국정감사대책회의(국회 본관 245호)
10:00 2026년도 국정감사 - 외교통일위원회(국회 본관 401호)
15:00 제7대 국민의힘 전국여성지방의원협의회 총회(국회 의원회관 대회의실)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
07:30, KBS 라디오 <전격시사> 인터뷰
10:00, 혁신정책연구원 불평등 해법 연속토론회(의원회관 제3세미나실)
14:00, 2026 지방교육재정교부금 개편 대응 긴급행동 간담회(국회 앞 천막농성장)
14:40, 동물권행동 카라 건물 헐값 매각 중단 요청 기자회견(국회 소통관 기자회견장)
-김준형 원내대표
07:30, SBS 라디오 김태현의 정치쇼 출연
10:00, 혁신정책연구원 불평등 해법 연속토론회(의원회관 제3세미나실)
10:00, 외교통일위원회 국정감사(본관 401호)
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
통상업무
-천하람 원내대표
09:00 뉴스핌TV <정국진단> 출연
10:30 문화일보Y <허민의 정치카페> 출연
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰