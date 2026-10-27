김건희 구속기간 만료 임박…대법, 오늘 추가 구속영장 발부 심문

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오는 31일 김건희 구속영장 만료

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 이달 말 김건희 여사의 구속기간 만료를 앞두고 대법원이 오늘(27일) 김건희 여사의 '매관매직' 사건 관련 추가 구속영장 발부 여부를 심문한다.

27일 법조계에 따르면 대법원 2부는 이날 오후 2시 30분 김 여사의 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의 사건에 대한 구속영장 심문을 진행한다.

김건희 여사 [사진=뉴스핌 DB]

김 여사는 도이치모터스 주가조작, 명태균 여론조사 무상 수수, 통일교 금품 수수 등 '3대 의혹' 사건으로 구속 상태에서 상고심 재판을 받고 있다. 이 사건의 구속기간은 이달 31일까지다.

기존 김 여사의 3대 의혹 사건 선고 예정일은 7월 24일 오후 2시였으나 그 사이 '명태균 게이트' 관련 윤석열 전 대통령과 오세훈 서울시장이 1심에서 정치자금법 혐의로 실형과 벌금형을 선고받은 후 대법원은 이 사건을 전원합의체에 회부했다. 이에 따라 상고심 선고가 늦어지고 있다.

민중기 특별검사팀은 지난 15일 김 여사의 구속기간 만료를 앞두고 매관매직 사건 상고심 재판부에 "직권으로 추가 구속영장을 발부해 달라"는 취지의 요청서를 제출했다.

김 여사 측은 "별도 사건을 이유로 추가 영장을 발부하는 것은 구속기간 제한 규정을 벗어나는 것"이라며 반대 의견을 냈지만, 대법원은 지난 22일 구속영장 심문을 오경미·권영준·박영재·김성수 대법관으로 구성된 2부에 배당했다. 주심은 오경미(사법연수원 25기) 대법관이 맡는다.

대법원 전원합의체는 지난달 29일 첫 합의기일을 진행한 데 이어 이달 22일에도 심리를 진행했다.

한편 김 여사는 2022년 3월부터 2023년 2월까지 인사 및 공천을 청탁해 주는 대가로 이봉관 서희건설 회장 등에게 금품을 받은 혐의로 재판에 넘겨졌다. 1심은 혐의를 모두 유죄로 보고 징역 7년을 선고했지만 2심은 '바쉐론 콘스탄틴' 시계 수수 등에 대해 무죄로 보고 징역 5년으로 감형했다. 추징금 역시 1심 6480만원에서 2심 2440만원으로 줄었다.

100wins@newspim.com