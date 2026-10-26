[2026 국감] AI 데이터센터 늘린다더니…전기요금·전력망 기준 정비 시급

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전력 사용 적어도 계약전력 30% 기본요금 부담

기후부, 연내 전력망 접속 기준 마련 추진 나서

어기구 "전력 수요 반영한 요금·공급계획 필요"

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 정부가 인공지능(AI) 데이터센터 확대에 나서고 있지만, 초기 전기요금 부담과 전력망 접속 기준이 제대로 마련되지 않았다는 지적이 나왔다.

26일 국회 기후에너지환경노동위원회(기노위) 소속 어기구 더불어민주당 의원은 기후에너지환경부와 한국전력공사에 AI 데이터센터의 전기요금 체계와 전력망 접속 기준을 개선할 것을 촉구했다.

AI 데이터센터는 준공 이후 서버를 단계적으로 도입하면서 전력 사용량을 늘리는 경우가 많다. 초기에는 사용량이 적지만 서버와 고객이 늘어나면 전력 수요도 함께 증가하는 구조다. 그러나 현행 전기요금 체계는 이러한 특성을 충분히 반영하지 못하고 있다는 지적이다.

SK브로드밴드 가산 AIDC [사진=뉴스핌DB]

현재 최대수요전력을 기준으로 기본요금을 산정하는 고객에게는 계약전력의 30%를 하한으로 적용하는 방식이 사용된다. 이에 따라 데이터센터가 대규모 전력을 미리 계약하면 실제 사용량이 적더라도 계약전력의 30%를 기준으로 기본요금을 부담할 수 있다.

전력 사용이 본격적으로 늘어나기 전부터 상대적으로 높은 기본요금을 내야 하는 셈이다. 어 의원은 데이터센터의 단계별 가동계획과 한전의 전력설비 투자 일정을 함께 고려해 기본요금 부담을 조정할 필요가 있다고 지적했다.

전력망 접속·운영 기준인 '그리드코드' 마련도 주요 과제로 꼽혔다. 그리드코드는 데이터센터가 전력망에 연결될 때 지켜야 하는 기술적 기준이다. 대규모 전력 사용이 급격하게 변하더라도 주변 지역의 전력 공급에 문제가 생기지 않도록 하기 위한 규정이다.

기후부는 지난 8월 AI 데이터센터 연구회를 출범하고 국내 전력망 여건에 맞는 접속 기준을 연내 마련하겠다고 밝힌 바 있다.

이에 어 의원은 기업이 투자계획을 수립할 수 있도록 기술적 요구사항과 적용 대상, 시행 시점 등을 명확하게 제시해야 한다고 요구했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 어기구 더불어민주당 의원이 13일 오후 서울 여의도 국회 기후에너지환경노동위원회에서 열린 고용노동부에 대한 국정감사에서 질의를 하고 있다. 2026.10.13 mironj19@newspim.com

에너지저장장치(ESS)와 무정전전원장치(UPS)를 전력망 안정에 활용하는 방안도 제안했다. 다만 데이터센터의 비상전원 기능을 보장하면서 자발적인 참여를 유도하는 지원 방식으로 설계해야 한다고 강조했다.

데이터센터와 송변전설비가 들어서는 지역 주민을 위한 지원책 마련도 요구했다. 주민 의견을 사업 초기부터 반영하고 피해 보상과 지역 일자리 창출 등 실질적인 혜택을 제공해야 한다는 취지다.

어 의원은 "단계적으로 늘어나는 전력 수요를 반영해 기본요금과 공급계획을 설계하고, 전력망 접속 기준도 합리적인 수준에서 조속히 구체화해야 한다"고 말했다.

이어 "데이터센터와 송변전설비가 들어서는 지역 주민의 부담도 함께 살펴야 한다"며 "주민 의견을 계획 단계부터 반영하고, 피해에 상응하는 보상과 지역 지원을 마련해야 한다"고 강조했다.