엘앤에프, 'DIFA 2026'서 NCM·LFP 양극재 기술력 선보여

AI 핵심 요약beta
- 엘앤에프가 26일 DIFA 2026에서 NCM·LFP 양극재 기술을 선보였다
- 엘앤에프는 3분기 말 국내 최초로 고밀도 LFP 양극재 양산을 시작했다
- 엘앤에프가 나트륨이온·전고체전지용 소재 개발과 비중국 공급망을 제시했다
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차세대 배터리 소재 개발 방향 공유…지역 대학생 대상 기술 교육도
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 엘앤에프가 '2026 대한민국 미래모빌리티엑스포(DIFA 2026)'에서 니켈·코발트·망간(NCM) 및 리튬·인산·철(LFP) 양극재 기술력과 차세대 배터리 소재 개발 방향을 선보였다.
엘앤에프는 지난 21일부터 24일까지 대구 엑스코(EXCO)에서 열린 DIFA 2026에 참가했다고 26일 밝혔다.
이번 전시에서 엘앤에프는 '리딩 더 퓨처(Leading the Future)'를 주제로 NCM·LFP 양극재 샘플과 체험형 전시 공간을 마련했다. 관람객들이 두 소재의 특성과 차이를 직접 비교할 수 있도록 구성했다.
특히 올해 3분기 말 국내 최초로 양산을 시작한 LFP 양극재를 중점적으로 소개했다. 엘앤에프는 압축밀도(PD) 2.5g/cc 이상의 3세대 고밀도 LFP 양극재를 개발했다. 기존 LFP 양극재의 상대적으로 낮은 에너지 밀도를 보완해 성능과 원가 경쟁력을 높였다는 설명이다.
엘앤에프는 지난해 8월 LFP 양극재 생산·판매를 전담하는 100% 자회사 엘앤에프플러스를 설립했다. 이후 설비 시운전과 품질 검증 등을 거쳐 올해 7월 말 시생산품을 출하해 3분기 말부터 연산 3만톤 규모의 양산에 돌입했다.
이와 함께 나트륨이온전지(SIB)와 전고체전지(ASSB)용 양극재 등 차세대 소재 연구개발 현황을 소개하고 비중국 소재 공급망 구축 방향도 제시했다.
허제홍 엘앤에프 대표이사는 "이번 전시를 통해 NCM 양극재에서 축적한 기술력과 독자적인 LFP 양극재 생산기술을 바탕으로 엘앤에프의 차별화된 경쟁력을 선보였다"며 "지속적인 기술 혁신과 생산기술 고도화를 통해 배터리 소재 시장에서 새로운 성장 기회를 만들어 나가겠다"고 말했다.
이어 "대구를 대표하는 이차전지 소재 기업으로서 지역 인재 육성과 다양한 이해관계자와의 소통을 이어가며 지역과 함께 성장해 나가겠다"고 덧붙였다.
heoneykim@newspim.com