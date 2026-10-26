소방청, 제23회 순직 소방공무원 추모식 거행…유가족·동료 300여명 참석

AI 핵심 요약beta
- 소방청은 26일 대전현충원서 순직 소방관 추모식을 거행했다
- 행사에는 유가족과 소방 관계자 등 300여명이 참석했다
- 최용철 청장은 순직자 예우와 유가족 지원을 강화하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청은 지난 24일 국립대전현충원 현충관에서 '제23회 순직 소방공무원 추모식'을 거행했다고 26일 밝혔다.
이번 추모식은 화재와 재난 현장에서 국민의 생명과 안전을 지키다 순직한 소방공무원의 숭고한 희생과 헌신을 기리고 유가족에게 위로의 마음을 전하기 위해 마련됐다.
이날 행사에는 순직 소방공무원 유가족을 비롯해 최용철 소방청장, 대전지방보훈청장, 동료 소방관, 의용소방대, 소방노조 관계자 등 300여명이 참석했다.
본 행사에 앞서 최 청장과 주요 내빈들은 순직 소방공무원이 안장된 묘역에 헌화하고 현충탑을 참배했다.
이어 열린 추모식은 헌화 및 분향, 추모영상 상영, 어린이합창단의 추모공연 순으로 진행됐다. 참석자들은 순직 소방공무원의 희생을 되새기며 깊은 경의를 표했다.
순직 소방공무원 추모식은 2004년 민간 주도로 시작돼 2016년부터 정부 공식 행사로 전환됐다. 이후 매년 10월 넷째 주 토요일 국립대전현충원에서 열리고 있다.
최용철 소방청장은 "제복과 사명감이 존중받는 사회를 만들기 위해 소방청이 앞장서고, 순직 소방공무원과 유가족 예우를 더욱 두텁게 하겠다"며 "떠난 동료들이 남긴 명예와 헌신의 정신을 이어받아 국민께 더 큰 신뢰로 보답하는 소방이 되겠다"고 말했다.
이어 "우리 소방이 오랫동안 지켜온 119소방강령의 정신에는 명예, 신뢰, 헌신이 있다"며 "맡은 임무를 끝까지 책임지는 '명예', 국민과 동료에게 믿음을 주는 '신뢰', 어려운 순간 국민을 위해 한 걸음 먼저 나서는 '헌신'의 자세를 가슴 깊이 새기겠다"고 강조했다.
abc123@newspim.com