천하람 "경기 남부로 지역구 옮길 의향 없어...순천시민과의 약속 지키겠다"

AI 핵심 요약beta
- 천하람 원내대표는 26일 경기남부로 지역구를 옮길 의향이 없다고 밝혔다
- 천 원내대표는 순천갑 당협위원장을 맡아 총선 당선을 위해 최선을 다하겠다고 했다
- 천 원내대표는 순천 지역구 유지 필요성을 당 조직강화특위에 전달하겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 천하람 개혁신당 원내대표는 26일 경기남부 지역으로의 지역구 이동 논의와 관련해 "경기남부로 지역구를 옮길 의향은 없다"고 분명하게 밝혔다.
천 원내대표는 이날 개혁신당 비상대책위원회 모두발언을 통해 "저는 기존과 같이 앞으로도 순천갑 당협위원장을 맡기를 희망하고, 순천에서의 총선 당선을 위해 최선을 다하고자 한다"며 이같이 말했다.
앞서 개혁신당 내에서는 소위 경기남부전략과 천 원내대표의 지역구 이동 여부를 놓고 여러 논의가 이뤄진 바 있다.
천 원내대표는 "어려운 때일수록 원칙을 지키고, 국민과의 신뢰를 유지하는 것이 필요하다"며 "여러 차례 국민과 순천시민께 약속드렸던 것처럼 순천에서 저의 역할을 충실히 하는 것이 저는 물론이고, 우리 당에게도 필요하다고 생각한다"고 강조했다.
그는 "조직강화특별위원회 심사과정에서도 순천 지역구 유지 필요성을 말씀드리도록 하겠다"고 덧붙였다.
천 원내대표는 "국정감사 일정 등으로 여러 차례 비대위원회 회의에 불참한 점 송구스럽게 생각한다"며 "국정감사도 곧 마무리 되기 때문에 앞으로 성실하게 비대위 회의에 참여하도록 하겠다"고 말했다.
kimsh@newspim.com