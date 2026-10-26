주진우 "김혜경 여사, 軍 골프장서 프로골퍼 대동하고 황제 골프"...의혹 제기

AI 핵심 요약beta
- 주진우 의원은 26일 김혜경 여사의 군 골프장 이용 의혹을 제기했다
- 김 여사가 20일 유명 프로골퍼와 골프를 쳤다며 비용 의혹을 제기했다
- 주 의원은 관련 영상을 국정감사에서 공개하겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"국정감사에서 동영상 공개" 예고
[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 주진우 국민의힘 의원은 26일 이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 유명 프로골퍼를 대동하고 군 골프장에서 골프를 쳤다는 의혹을 제기하며 "이 정권은 골프로 끝날 것"이라고 비판했다.
주 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "10월 20일 김혜경 여사는 유명 프로골퍼를 대동하고 황제 골프를 쳤다"며 "태릉CC(컨트리클럽)에서 프로 골퍼로부터 황제 레슨을 받으며 3인 골프를 즐기고, 대통령 전용 황제 클럽하우스도 열었다"고 밝혔다.
이어 "영상과 증거를 확보했다"며 "세계적인 프로 골퍼와의 필드 레슨은 수천만 원의 비용이 든다"고 지적했다.
그러면서 "누가 그 비용을 댔나"라며 "이상한 골프TF(태스크포스) 만들었던 이유가 이것인가"라고 의문을 제기했다.
주 의원은 "남성 1명도 함께 골프를 쳤다"며 "이재명 가족의 군 시설 사적 이용은 범죄"라고 목소리를 높였다.
또 "그날은 역삼동 화재로 19명의 인명 피해가 났다"며 "부천 소방관 영결식 바로 다음 날"이라고 꼬집었다.
주 의원은 "사진 일부를 공개한다"며 "동영상은 오늘 국정감사에서 공개하겠다"고 덧붙였다.
kimsh@newspim.com