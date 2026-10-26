농심, 美 '101 베스트 레스토랑 인 LA' 참가...국내 식품사 유일

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

페릴라 LA 셰프와 특별 레시피 공개…40주년 기념 행사

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 농심이 미국 로스앤젤레스(LA) 한식 레스토랑과 손잡고 신라면을 활용한 요리를 선보였다. 문어와 구운 토마토, 부라타 치즈 등을 조합해 출시 40주년을 맞은 신라면의 활용 범위를 넓히고 현지 미식 관계자들에게 브랜드를 알렸다.

농심은 지난 23~24일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카 바커 행거에서 열린 '101 베스트 레스토랑 인 LA(101 Best Restaurants in L.A.)'에 참가했다고 26일 밝혔다. LA타임스가 주최한 이번 행사에 한국 식품기업으로는 유일하게 참여했다.

LA타임스 '101 베스트 레스토랑 인 LA' 농심 부스 시식 라운지에서 현지 셰프 및 미식 관계자들이 페릴라 LA 협업 신라면 특별 메뉴를 맛보고 있는 모습. [사진=농심 제공]

행사의 중심에는 한식 레스토랑 '페릴라 LA(Perilla LA)'의 김지희 오너 셰프와 공동 개발한 메뉴가 자리했다. 페릴라 LA는 2023년부터 올해까지 4년 연속 LA타임스의 'LA 최고 레스토랑 101곳'에 선정된 곳이다.

협업 요리는 신라면 오리지널과 신라면 로제를 활용한 2종이다. 오리지널에는 문어와 천천히 구운 토마토를 곁들였고, 로제에는 부라타 치즈와 김을 더했다. 신라면의 매운맛과 감칠맛에 재료별 풍미와 식감을 조합한 것이 특징이다.

김 셰프는 "문어와 슬로우 로스팅 토마토, 깻잎으로 깊은 감칠맛을 낸 신라면부터 부라타 치즈와 김을 곁들여 부드러움을 극대화한 신라면 로제까지, 익숙하면서도 색다른 미식의 즐거움을 표현했다"고 말했다.

농심은 신라면 40주년 부스에 한국적인 분위기의 시식 라운지를 마련해 협업 메뉴를 제공했다. 대형 신라면 패키지와 기념 조형물을 배치한 사진 촬영 공간도 운영했다.

이번 참여를 통해 농심은 현지 셰프와 레스토랑 관계자들에게 신라면을 다양한 요리에 활용할 수 있다는 점을 소개했다. '101 베스트 레스토랑 인 LA'는 LA타임스가 매년 선정하는 지역 대표 레스토랑을 소개하는 행사로, 외식업계 관계자와 미식 전문 매체 등이 참석한다.

nrd@newspim.com