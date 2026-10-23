K공연부터 K드라마까지...하이커 그라운드에서 즐기세요

AI 핵심 요약beta
- 한국관광공사는 24일부터 25일까지 서울 하이커 그라운드에서 공연 쇼케이스를 개최했다
- 난타·페인터즈와 뮤지컬 등 다양한 K-공연 무대를 선보였다
- 외국인 대상 공연관광 캠페인과 K-드라마 체험 전시를 운영했다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 오는 24일부터 25일까지 양일간 서울 중구 하이커 그라운드 야외마당에서 공연관광 활성화 캠페인 '코리아 인 모션(Korea In Motion)'의 하이라이트 쇼케이스를 개최한다.
24일에는 넌버벌 공연 ▲난타와 ▲페인터즈를 비롯해 뮤지컬 ▲김종욱 찾기 ▲썸데이 ▲인사이드미 등 한국을 대표하는 명품 공연들의 주요 하이라이트 무대가 연속으로 펼쳐진다. 25일에는 난타와 페인터즈 외에도 뮤지컬 ▲다이브 ▲태권도 퍼포먼스 ▲국악 공연 '진연'까지 국내외 관광객이 모두 함께 즐길 수 있는 풍성한 라인업이 관객들을 맞이한다.
공사는 11월 30일까지 외국인 관광객을 대상으로 한국의 우수한 공연을 관광상품으로 소개하고 방한을 유도하는 '코리아 인 모션' 캠페인을 추진하고 있다. 이번 야외 쇼케이스는 해당 캠페인의 하나로, 언어 장벽이 없는 비언어(넌버벌) 공연부터 인기가 높은 뮤지컬까지 국내외 관광객들이 한자리에서 K-공연의 정수를 직접 체감할 수 있도록 기획됐다. 또한, 현장에서는 공연 관람의 즐거움을 더할 홍보부스도 운영한다. 스마트 자막 안경을 직접 체험하고, 공연별 특색을 담은 특별한 기념사진을 남길 수 있다.
백만성 공사 한류콘텐츠팀장은 "K-공연은 외국인 관광객들에게 한국의 역동적인 문화 예술을 직접 체감하게 하는 강력한 관광 유인 요소"라며, "이번 주말 K-공연 야외 쇼케이스부터 K-드라마 체험 전시까지 이어지는 한류관광 콘텐츠를 하이커 그라운드에서 즐길 수 있을 것이다"라고 밝혔다.
한편, 하이커 그라운드 4층에서는 11월 19일까지 스튜디오드래곤과 협업한 'K-드라마 체험 전시'도 함께 즐길 수 있다. ▲도깨비 ▲미스터 션샤인 ▲호텔 델루나 ▲사랑의 불시착 등 40여 개 인기 드라마의 명대사와 명장면, OST, 촬영 소품, 촬영지를 만나볼 수 있으며, 명대사·명장면 엽서와 레코드판 모양 조각, 소품 스티커 등을 수집하며 전시를 즐길 수 있다.
jyyang@newspim.com