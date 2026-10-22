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SK하이닉스, '반도체의 날' 5관왕…권재순 부사장 동탑산업훈장

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  • SK하이닉스가 22일 반도체의 날 기념식에서 5개 포상을 받았다
  • 권재순 부사장은 HBM 양산과 차세대 메모리 개발 공로로 훈장받았다
  • 임직원 4명은 D램·낸드 기술과 장비 국산화 공로를 인정받았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

HBM 양산 체계·1c D램·321단 낸드 공로 인정

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = SK하이닉스가 '제19회 반도체의 날' 기념식에서 동탑산업훈장을 비롯해 5개 포상을 받았다. 세계 최초 고대역폭메모리(HMB) 양산 체계 구축과 차세대 D램·낸드 개발 등 인공지능(AI) 메모리 기술 경쟁력을 끌어올린 공로를 인정받았다.

SK하이닉스는 지난 21일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 기념식에서 권재순 M&T 부문장(부사장)이 동탑산업훈장을 수훈했다고 22일 밝혔다. 김보연 DRAM개발 팀장, 박형윤 M&T 팀장, 이승철 기반기술센터 TL은 산업통상부 장관 표창을, 성문수 NAND개발 팀장은 한국반도체산업협회장상을 받았다.

21일 열린 반도체의 날 기념식에서 포상을 받은 SK하이닉스 임직원. 왼쪽부터 송현종 사장, 이승철 TL, 권재순 부사장, 박형윤 팀장, 김보연 팀장, 성문수 팀장. [사진=SK하이닉스]

권 부사장은 세계 최초로 HBM 양산 체계를 갖추고 생산성과 수율을 끌어올려 SK하이닉스가 글로벌 시장 주도권을 확보하는 데 핵심 역할을 했다는 평가를 받는다. 세계 최초 10나노급 6세대(1c) D램 개발·양산과 321단 낸드 적기 양산 체계 구축도 이끌었다. 청주 M15X의 HBM 팹을 조기 가동하고 양산 기간을 단축해 용인 반도체 클러스터에 적용할 기반을 마련했다. 전사 AX 전담 조직을 신설해 '자율 운영 팹(Autonomous FAB)' 전환을 추진하고 있다. 소재·부품·장비 국산화와 협력사 동반성장 프로그램을 통한 생태계 경쟁력 강화에도 힘을 쏟았다.

김보연 팀장은 3DS(TSV로 D램 칩을 쌓은 고성능 메모리) 기술 기반 서버용 고용량 메모리 시장의 주도권 확보에 기여했다. 2018년 세계 최초로 10나노급 2세대(1y) 16Gb 3DS DDR4 기술을 개발한 데 이어 DDR5 5세대(1b), 6세대(1c)까지 핵심 설계 기술을 개발해 속도·전력 특성에서 경쟁 우위를 확보했다.

박형윤 팀장은 238단 이상 고적층 낸드 수율 개선 TF를 이끌며 목표 수율을 조기 달성했고, 극저온 기반 공정·장비 제어 기술을 업계 최초로 도입해 불량률을 낮췄다. 공정 가스 공급망 다변화와 장비사와의 성과 연동형 상생 모델로 원가 절감에도 기여했다.

이승철 TL은 반도체 장비 제어 소프트웨어와 실시간 데이터 플랫폼을 자체 개발하고, 중소·중견 장비사와 공동 개발로 국산 장비의 신뢰성과 양산성을 높였다. 산학 협력으로 개발한 AI 스케줄러 특허를 무상 양도하기도 했다.

성문수 팀장은 차세대 낸드 설계 플랫폼을 개발하고 321단 낸드 개발에 참여했다. 기존 플랫폼을 최대한 활용해 투자비를 줄이면서도 경쟁사보다 큰 용량을 확보, eSSD·cSSD·모바일 UFS 등 서버와 온디바이스 AI 시장 진입에 기여했다.

반도체의 날은 1994년 반도체 수출 100억달러 돌파를 기념해 제정됐으며, 산업통상부와 한국반도체산업협회가 매년 10월 기념식을 열고 유공자를 포상하고 있다.

SK하이닉스 관계자는 "각자의 자리에서 기술 한계 극복을 위해 힘써온 구성원들의 노력이 인정받은 결과"라며 "AI 메모리 기술 리더십을 바탕으로 국내 반도체 산업 경쟁력을 높이는 데 기여하겠다"고 말했다.

raul1649@newspim.com

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AI가 각국 웹사이트 치명적 결함 찾아냈다고? [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 널리 쓰이는 프로그래밍 언어 PHP에서 치명적 취약점이 공개되면서 21일(현지시간) 유럽을 비롯한 각국 정부 웹사이트가 잇따라 차단됐다. PHP 개발진은 이날 긴급 수정판을 내놓으며 모든 이용자에게 "즉시 업데이트할 것을 권고한다"고 밝혔다. 취약점은 수년간 소프트웨어 안에 숨어 있다가 인공지능(AI)을 통해 발견됐다. 일부 해커가 이미 결함을 악용하고 있다는 경고가 나오면서 유럽 각국 정부 기관은 예방 차원에서 사이트를 내렸다. PHP는 1990년대 초 등장한 언어로 처음에는 '퍼스널 홈 페이지'의 약자였다. 방문자가 페이지를 열면 서버가 내용을 조립해 브라우저로 보내는 역할을 한다. 자원봉사자들이 관리하는 무료 오픈소스 소프트웨어다. 웹 기술 조사업체 W3테크스에 따르면 프로그래밍 언어가 확인되는 웹사이트의 약 75%가 PHP로 돌아간다. 워드프레스와 드루팔, 줌라, 마젠토가 모두 PHP 기반이다. 워드프레스 하나만 해도 전체 웹사이트의 약 43%를 떠받친다. 드루팔협회의 티퍼니 패리스 임시 최고경영자(CEO)는 "지난 20년간 공개된 모든 PHP 버전을 쓰는 서버가 취약하다"며 "이 문제는 인터넷 대부분에 영향을 미친다"고 말했다. 인터넷 정보업체 센시스 자료에 따르면 조사 대상 호스트 260만 곳 가운데 약 150만 곳이 아직 수정판이 없는 버전을 쓰고 있다. 21일(현지시간) 네덜란드 정부 포털 오베르헤이트(Overheid.nl) 접속 시 뜨는 안내 화면. 프로그래밍 언어 PHP의 보안 취약점 공개 이후 사이트가 차단된 상태다.[사진=웹사이트 캡처] 2026.10.22 mj72284@newspim.com ◆ AI가 찾아낸 결함 이번 취약점은 AI를 통해 발견됐다. 보안업체 두 곳이 각각 보고서를 냈다. 보안업체 칼리프는 블로그에서 8월 1일 대규모언어모델의 도움으로 결함을 찾아냈고 이후 수정 작업을 해왔다고 밝혔다. 알파벳 산하 보안업체 위즈도 자사 AI 취약점 연구 도구와 구글 제미나이, 오픈AI 모델의 도움으로 같은 결함을 발견했다고 전했다. 위즈는 이 취약점이 10년 넘게 PHP 코드베이스에 숨어 있었고 사람이 찾아내기는 극도로 어려웠을 것이라고 설명했다. 회사는 "AI 이전에는 이런 수작업이 구현하기 어렵고 확장하기는 더 어려웠다"며 "AI로 이제 그 장벽이 사라졌다"고 했다. 킹스칼리지런던의 루카시 올레이니크 방문선임연구원은 "규모가 엄청나다"며 "AI로 악용이 순식간에, 대규모로 일어날 수 있다"고 우려했다. 백악관은 지난 16일 결함을 인지했다고 밝혔다. 백악관은 "이번 발견은 왜 AI 분야에서 미국의 주도권이 중요한지를 정확히 보여준다"며 "미국의 혁신이 국가 안보를 강화하는 것"이라고 했다. 피해는 유럽에서 두드러졌다. 네덜란드에서는 국가사이버보안센터가 먼저 자체 사이트를 내렸고 여러 기관이 뒤를 따랐다. 로테르담항과 정부 포털 오베르헤이트, 축구협회, 주요 정당 다섯 곳, 여러 병원 사이트가 포함됐다. 핀란드는 더 광범위했다. 국영 IT 서비스 제공업체 발토리가 정부 공공망 서비스를 예방 조치로 차단했다. 프랑스 내무부는 모든 웹사이트를 예방적 유지보수 상태로 전환했다. 덴마크 지방자치 IT 기업 콤비트는 전국 학교 소통 플랫폼을 포함한 여러 서비스를 중단했다. 각국 정상까지 나섰다. 네덜란드 총리는 상황을 면밀히 주시하고 있다고 밝혔고, 다카이치 사나에 일본 총리는 엑스에 웹사이트 소유자들에게 "운영 중인 사이트가 PHP를 쓰는지 확인하고 새 수정판을 적용할 준비를 하라"고 당부했다.   mj72284@newspim.com 2026-10-22 03:48

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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