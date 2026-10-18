경남교육청, 해커톤 한마당 통해 청소년 AI 활용 일상 문제 해결

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59개 팀, 창의력 발휘한 작품 제작

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 청소년들이 일상에서 발견한 문제를 인공지능(AI)과 소프트웨어를 활용해 해결책을 모색했다.

경남도교육청은 17일부터 18일까지 이틀간 창원컨벤션센터에서 '2026년 제9회 해커톤 한마당'을 개최했다고 밝혔다.

경남도교육청이 17~18일 창원컨벤션센터에서 도내 중·고등학생들은 참석한 가운데 2026년 제9회 해커톤 한마당'을 열고 학교에서 배운 인공지능·정보 교육을 바탕으로 일상 속 문제를 찾아 해결 방안을 구상했다. 사진은 경남도교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.08.16

'우리의 하루를 스마트하게 바꾸는 방법'을 주제로 열린 이번 행사에는 도내 중학생 23팀과 고등학생 36팀 등 59팀, 218명이 참가했다.

학생들은 학교에서 배운 인공지능·정보교육을 바탕으로 생활 속 불편을 찾고, 해결 방안을 팀별로 구상했다. 이후 인공지능·소프트웨어 프로그램과 센서·모터 등을 활용한 피지컬 컴퓨팅 작품을 제작했다.

올해 행사는 결과물 제작과 함께 팀별 아이디어를 공유하고 개선하는 과정에 초점을 맞췄다. 참가팀은 작품명과 해결 과제, 주요 기능을 담은 1분 안팎의 소개 영상을 제작해 발표했다.

온라인 플랫폼에서는 팀별 작품에 대한 질문과 의견을 주고받았다. 학생들은 피드백을 반영해 최종 결과물을 보완하며 문제 해결 과정을 구체화했다.

도교육청은 인공지능·소프트웨어 분야 교원 등으로 운영지원단을 구성해 프로젝트 수행과 기술적 문제 해결을 지원했다. 평가는 결과물의 완성도뿐 아니라 창의성, 문제 해결 과정, 주제 적합성, 협업 과정 등을 종합해 이뤄졌다.

권순기 교육감은 "학생들이 일상 속 문제를 스스로 발견하고 AI·SW로 해결 방안을 찾아가는 과정은 창의성과 협업 역량을 기르는 경험"이라며 "체험과 프로젝트 중심의 AI·정보교육을 강화하겠다"고 말했다.

도교육청은 이번 행사 결과와 참가자 의견을 분석해 우수 결과물과 운영 사례를 학교 현장에 공유할 계획이다.

news2349@newspim.com