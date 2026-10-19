복지부, 미신고 숙박상품 중개 시 과태료 500만원 부과

AI 핵심 요약beta
- 보건복지부는 19일 숙박상품 영업신고증 확인 의무를 밝혔다
- 온라인 중개업자는 11월 12일부터 미확인 상품을 중개하면 안 된다
- 위반 시 온라인여행사와 플랫폼에 500만원 과태료를 부과한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
11월 12일 시행…플랫폼도 대상 적용
복지부 "온라인 숙박상품 신뢰성 높여"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 오는 11월 12일부터 온라인 숙박상품을 중개하는 통신판매중개는 영업신고증을 반드시 확인해야 한다. 영업신고 여부가 확인되지 않은 숙박상품을 계속 중개할 경우 500만 원의 과태료가 부과된다.
보건복지부는 오는 20일 통신판매중개자등이 영업신고증을 확인할 수 없는 숙박상품을 중개한 경우의 과태료를 500만원으로 정한 '공중위생관리법 시행령' 일부개정령이 공포돼 11월 12일부터 시행된다고 19일 밝혔다.
이번 시행령 개정은 통신판매중개자 등의 숙박업 영업신고증 확인 및 미확인 숙박상품의 중개 제한 의무를 신설한 '공중위생관리법' 개정에 따라 그 위임사항인 과태료 부과기준을 정하기 위한 것이다.
그동안 온라인 숙박상품을 중개하는 통신판매중개자 등에게는 '공중위생관리법'에 따른 숙박업 영업신고증 확인 의무가 별도로 규정돼 있지 않았다. 오는 11월 12일부터는 숙박상품을 중개할 때 영업신고증을 확인해야 하며 이를 확인할 수 없는 경우 해당 상품을 중개하면 안 된다.
이를 위반해 중개한 경우는 이번에 개정된 시행령에 따라 500만원의 과태료가 부과된다. 법 시행 전에 이미 등록된 숙박상품도 시행일 이후 계속 중개하려면 영업신고증 등 적법한 숙박영업 여부를 확인해야 한다. 확인되지 않은 상품은 시행일 이후 중개되지 않도록 조치해야 한다.
적용 대상에는 숙박업자로부터 숙박상품을 직접 등록받아 예약을 중개하는 온라인여행사뿐 아니라 다른 온라인여행사나 상품공급업체로부터 숙박상품을 공급받아 자사 화면에 연계·노출하면서 실제 통신판매를 알선하는 플랫폼도 포함된다.
복지부는 제도 시행에 앞서 지방정부와 통신판매중개자 등이 법령을 일관되게 적용하고 필요한 준비를 할 수 있도록 '미신고 숙박업 통신판매중개 제한 관련 운영지침'을 마련해 배포할 예정이다. 운영지침을 통해 법 적용 대상과 통신판매중개자 등의 의무·과태료 부과 절차 등도 안내해 시행 초기 현장의 혼선도 최소화한다.
김한숙 복지부 건강정책국장은 "온라인 숙박상품 중개 과정의 신뢰성을 높여 국민이 안심하고 숙박업소를 이용할 수 있도록 하겠다"며 "이용자들도 숙박시설의 영업정보를 확인하고 적법하게 신고된 숙박업소를 이용해 주길 바란다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com