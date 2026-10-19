국립소방연구원, 데이터센터 배터리 화재 실물실험…안전기준 마련 추진

AI 핵심 요약beta
- 국립소방연구원은 19일 데이터센터 배터리랙 실물 화재실험을 실시했다
- 연구원은 화재 확산과 온도·열방출률·가스 특성을 분석한다
- 실험 결과를 토대로 데이터센터 특화 화재안전기준을 마련한다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 국립소방연구원이 데이터센터의 배터리 화재 위험성을 과학적으로 분석하고, 이를 토대로 데이터센터에 특화된 화재안전기술기준 마련에 나선다.
국립소방연구원은 지난 15일부터 16일까지 데이터센터에서 사용하는 배터리랙을 대상으로 실물 화재실험을 실시하고, 확보한 데이터를 바탕으로 화재 확산 위험성을 분석한다고 19일 밝혔다.
데이터센터는 인공지능(AI) 기술 발전과 디지털 서비스 확대로 중요성이 커지고 있는 국가 주요 정보통신 기반시설이다. 대량의 서버와 전기·전자 설비가 밀집해 있으며, 정전 시에도 전력을 공급하기 위한 무정전전원장치(UPS)와 배터리 등이 설치돼 있어 일반 건축물과는 다른 화재 위험 특성을 지닌다.
특히 배터리에서 화재가 발생하면 급격한 온도 상승과 함께 주변 설비로 불이 확산될 가능성이 있어 시설 구조와 배터리 특성을 고려한 안전대책이 필요하다.
이에 국립소방연구원은 실제 데이터센터에서 사용하는 배터리랙을 대상으로 화재 발생부터 확산까지의 과정을 분석하고, 실험 결과를 화재 시뮬레이션과 연계해 다양한 조건에서의 위험성을 검증할 계획이다.
실물 화재실험에서는 화재 발생 이후 시간에 따른 온도 변화와 주변 설비에 전달되는 복사열(열유속), 화재로 발생하는 열의 양인 열방출률, 화재 시 발생하는 가스의 특성과 발생 시점 등을 측정한다.
이후 실험에서 확보한 데이터를 화재 시뮬레이션에 적용해 분석 모델의 정확성을 검증하고, 배터리 배치와 공간 구조 등 다양한 조건에 따른 화재 확산 양상과 주변 설비에 미치는 열적 영향을 종합적으로 분석할 예정이다.
국립소방연구원은 실물 화재실험과 시뮬레이션 결과를 종합해 데이터센터의 화재 위험 특성을 규명하고, 소방설비의 적정 적용 방안과 데이터센터에 특화된 화재안전기술기준안을 검토할 방침이다.
특히 기존 소방시설이 데이터센터의 특수한 화재 위험에 적절하게 대응할 수 있는지 살펴보고, 보완이 필요한 사항을 도출해 향후 안전기준 마련을 위한 기초자료로 활용할 계획이다.
김연상 국립소방연구원장은 "데이터센터와 같이 첨단 기술 발전에 따라 새롭게 부각되는 화재 위험에 효과적으로 대응하기 위해서는 실제 화재 특성을 과학적으로 검증하고 그 결과를 안전기준에 반영하는 것이 중요하다"고 말했다.
이어 "앞으로도 실물 화재실험과 시뮬레이션을 통해 객관적인 실증자료를 확보하고, 이를 바탕으로 데이터센터의 특성을 반영한 실효성 있는 화재안전기술기준이 마련될 수 있도록 연구를 지속하겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com