세종시, 7조원 규모 AI 데이터센터 건립 추진

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 8일 SK증권 등과 AI 데이터센터 협약을 맺었다.
- 2029년까지 7조원 투자해 360MW급 건립을 추진한다.
- 시는 인허가 지원, 기업은 자금·기반시설 조달에 나선다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2029년까지 360MW급 건립...전력·용수 확보 등 지원
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 SK증권 등과 손잡고 인공지능(AI) 데이터센터 건립을 추진한다.
시는 8일 시청 회의실에서 SK증권, 메테우스자산운용, 시드에이치와 7조 원 규모의 인공지능(AI) 데이터센터 건립 투자를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
SK증권을 비롯한 기업 측은 오는 2029년까지 360MW 규모의 테이터센터 건립을 추진할 계획이다.
시는 이번 협약을 계기로 관계 기관과 협력해 관련 법령에 따른 인허가 절차를 지원한다. 특히 기업이 부지와 전력, 용수 등을 확보하는 과정에서 겪는 애로사항을 해소하는 데 적극 나설 예정이다.
기업 측은 자금 조달과 기반시설 구축 등 투자사업이 계획대로 추진될 수 있도록 최선을 다하기로 약속했다. 또한 지역의 인공지능 산업 생태계를 활성화하기 위한 다양한 협력사업을 발굴하는 데 힘쓰기로 뜻을 모았다.
조 시장은 "이번 협약은 세종시의 새로운 성장 기반을 마련하기 위한 뜻깊은 첫걸음"이라며 "인공지능 데이터센터 건립을 계기로 첨단기업과 연구기관, 우수 인재가 모이는 산업 생태계를 조성해 세종시를 대한민국을 대표하는 인공지능 산업 거점으로 만들어 나가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com