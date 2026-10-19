中 주택시장, 1선 도시 집값 상승세, 2·3선 하락폭 축소

상하이·광저우·선전 신축·중고주택 가격 상승

70개 도시 중 신축 상승 17곳·중고주택 9곳

전년비 하락폭 축소, 전반적인 회복세는 아직...

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 9월 들어 중국 베이징·상하이·광저우·선전 등 1선 도시 부동산 시장에서는 신축 및 중고주택 가격이 전월 대비 상승세를 이어갔고, 2·3선 도시에서는 가격 하락폭이 전반적으로 축소됐다. 전년 동월 대비 하락폭도 모든 도시군에서 줄어들면서 중국 부동산 시장의 침체가 일부 완화되는 모습을 보였다.

중국 국가통계국은 19일 발표한 '2026년 9월 70개 대중도시 상품주택 판매가격 변동' 자료에서 1선 도시의 신축 상품주택 가격이 전월 대비 0.1% 상승했다고 밝혔다. 상승률은 8월과 같았다. 도시별로는 선전이 0.3% 올랐고 상하이와 광저우는 각각 0.2% 상승했다. 반면 베이징은 0.2% 하락했다.

2선 도시의 신축주택 가격은 전월 0.1% 하락에서 보합으로 전환했다. 3선 도시는 0.2% 하락해 전월과 같은 하락률을 기록했다. 70개 도시 가운데 신축주택 가격이 전월보다 오른 도시는 17곳으로, 전월보다 2곳 늘었다.

중고주택 시장에서는 1선 도시의 상승세가 상대적으로 뚜렷했다. 9월 1선 도시 중고주택 가격은 전월 대비 0.2% 올라 상승폭이 전월보다 0.1%포인트 확대됐다. 상하이가 0.5% 상승해 가장 높은 상승률을 기록했고 선전 0.2%, 베이징과 광저우는 각각 0.1% 올랐다.

반면 2선 도시 중고주택 가격은 0.2% 하락했지만 하락폭은 전월보다 0.1%포인트 줄었다. 3선 도시는 0.3% 떨어져 전월과 같은 하락률을 보였다. 중고주택 가격이 상승한 도시는 70개 도시 가운데 9곳으로, 전월보다 6곳 증가했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 아파트 신축 공사 현장. 사진=뉴스핌 통신사. 2026.10.19 chk@newspim.com

전년 동월과 비교해도 가격 하락세는 다소 완화됐다. 1선 도시 신축주택 가격은 0.5% 하락해 하락폭이 전월보다 0.4%포인트 축소됐다. 다만 도시별 격차는 컸다. 상하이는 2.8% 상승한 반면 베이징은 2.7%, 광저우는 1.1%, 선전은 1.0% 하락했다.

2선과 3선 도시 신축주택 가격은 전년 동월 대비 각각 2.4%, 3.9% 떨어졌지만 하락폭은 각각 0.3%포인트와 0.2%포인트 줄었다.

중고주택 시장의 경우 1선 도시 가격은 전년 동월 대비 1.5% 하락했다. 하락폭은 전월보다 1.2%포인트 축소됐다. 상하이는 0.8% 상승했지만 베이징과 광저우, 선전은 각각 2.5%, 2.9%, 1.5% 하락했다. 2선과 3선 도시 중고주택 가격은 각각 4.5%, 5.4% 내려 여전히 상대적으로 큰 하락 압력을 받았다. 다만 하락폭은 각각 0.4%포인트, 0.2%포인트 축소됐다.

국가통계국은 9월 주택가격 통계에서 1선 도시의 상승세가 이어지고 2·3선 도시의 전월 대비 하락폭이 전반적으로 줄었다고 평가했다. 전년 동월 대비 하락폭이 모든 도시군에서 축소되고 가격이 오른 도시 수도 증가했지만, 상승세는 주로 1선 도시에 집중됐다.

이에 따라 중국 부동산 시장은 대도시를 중심으로 가격 하락 압력이 완화되는 조짐을 보이고 있지만, 중소도시와 중고주택 시장에서는 여전히 하락세가 이어지고 있다. 9월 통계만으로 부동산 경기의 본격적인 회복을 단정하기는 어려우며, 향후 가격 흐름과 거래량의 변화가 시장 회복 여부를 가늠할 주요 지표가 될 전망이다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com