전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.19 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

美 물가 다시 들썩…연준, 10월 동결해도 12월 추가 인상 가능성

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미 연준이 27~28일 기준금리를 동결할 가능성이 83%로 전망됐다.
  • 9월 소비자물가는 3.7%, 근원물가는 2.6%로 상승 압력이 커졌다.
  • 인플레이션 확산에 따라 12월 추가 금리 인상 가능성이 제기됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

9월 CPI 전년비 3.7%·생산자물가 1.3% 급등…인플레 압력 확산
시장, 10월 금리 동결 확률 83% 반영…연준 내부선 추가 긴축 놓고 온도차

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국의 물가 상승 압력이 다시 커지면서 연방준비제도(Fed·연준)가 이달 기준금리를 동결하더라도 연말 추가 인상에 나설 가능성이 있다고 18일(현지시각) 배런스가 보도했다. 시장은 10월 동결에 무게를 두고 있지만, 인플레이션 압력이 확산하면서 연준 내부에서는 추가 긴축이 필요하다는 목소리도 나오고 있다.

9월 미국 소비자물가지수(CPI)는 전년 동월 대비 3.7% 상승했다. 8월 상승률인 3.4%를 웃돌았으며 시장 예상보다 높은 수준이다. 전월 대비로는 0.6% 올랐다. 특히 휘발유 가격이 9.1% 급등하며 월간 물가 상승분의 절반 이상을 차지했다.

변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI 상승률도 8월 2.4%에서 9월 2.6%로 높아졌다. 항공료와 교육비, 여가 관련 비용, 중고차 가격까지 오르면서 물가 압력이 에너지 부문을 넘어 확산하는 조짐도 나타났다.

생산자물가 역시 큰 폭으로 상승했다. 9월 생산자물가는 전월 대비 1.3% 올라 4년 만에 가장 큰 월간 상승 폭을 기록했다. 전년 동월 대비 상승률은 6.3%에 달했다. 기업들이 늘어난 비용을 향후 소비자에게 전가할 수 있다는 우려가 나온다.

미국 여성이 생활용품점 '달러트리'에서 식료품을 구입하고 있다. [사진=블룸버그]

◆ 10월 동결 전망 우세…12월 인상 가능성에 무게

연준은 지난 9월 기준금리를 0.25%포인트 인상해 목표 범위를 3.75~4.00%로 높였다. 2023년 이후 첫 인상이었다. 이후 연준 당국자들은 경제 상황을 더 지켜볼 필요가 있다며 추가 조치에 신중한 태도를 보여왔다.

CME 페드워치에 따르면 투자자들은 연준이 오는 27~28일 정책회의에서 금리를 동결할 가능성을 83%로 반영하고 있다. 최근 물가 지표가 발표된 직후에는 금리 인상 기대가 한때 급등했지만, 연준이 당장 정책 방향을 바꿀 가능성은 크지 않다는 관측이 우세하다.

에드워드존스의 제임스 매캔은 최근 물가 지표로 12월 금리 인상 가능성이 커졌다고 평가했다. 그는 2027년에도 한 차례 추가 인상이 있을 것으로 예상했다.

매캔은 16일 발표한 메모에서 "연준이 이 수치들에 당황하지는 않겠지만, 인플레이션을 목표 수준으로 되돌리기 위해 통화정책을 더 긴축적으로 운용해야 한다는 연방공개시장위원회(FOMC) 내부의 확신을 강화할 것"이라고 밝혔다.

인플레이션은 5년 넘게 연준의 목표치인 연간 2%를 웃돌고 있다. 연준 인사들은 물가 상승세에 우려를 나타내면서도 추가 인상 시점에 대해서는 엇갈린 입장을 보였다.

오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 14일 발표된 CPI 보고서가 실망스럽다고 평가하면서도 단일 지표만으로 판단해서는 안 된다고 강조했다.

그는 야후파이낸스와의 인터뷰에서 추가 인상이 필요한지에 대해 "우리가 아직 그 답을 안다고 생각하지 않는다"고 말했다. 다만 비슷한 물가 지표가 더 이어진다면 "전혀 용납할 수 없다"고 덧붙였다.

미셸 보먼 연준 이사는 14일 방콕에서 "추가 조치에 앞서 금융 여건이 어떻게 변하는지 지켜볼 시간이 있다"고 말했다. 금리를 다시 조정해야 할 긴급한 이유는 없다는 입장이다.

반면 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재는 인플레이션 압력이 더 광범위해지고 있다는 점을 들어 조기 대응의 필요성을 제기했다.

그는 12일 오하이오주 클리블랜드에서 열린 전미기업경제학협회(NABE) 회의에서 기업들이 높아진 비용을 가격 책정에 반영하기 시작했다고 경고했다. 이어 더 큰 폭의 정책 수정이 필요해질 위험을 감수하며 기다리기보다는 상대적으로 작은 폭의 조정을 신속히 하는 편이 낫다고 말했다.

해맥 총재는 15일 골드만삭스 주최 행사에서도 인플레이션 기대가 악화하면 더 공격적인 금리 인상이 필요할 수 있다고 경고했다. 이후 시장 일각에서는 올해 후반 0.5%포인트 인상 가능성도 거론됐다.

◆ 경기 둔화 신호도 부담…연준, 물가와 성장 사이 고심

물가를 억제하기 위한 추가 긴축은 경기 둔화 위험과 맞물려 있다. 14일 공개된 연준의 경기동향 보고서인 베이지북은 미국 일부 지역에서 경제성장세가 둔화하고 있으며 고용이 부진한 가운데 저소득층 소비자들이 지출을 줄이고 있다고 전했다.

기업들은 에너지 가격과 관세로 비용 부담이 커졌다고 보고했다. 동시에 소비자들이 높아진 가격을 감당하기 어려워지고 있다는 신호도 나타났다. 금리를 더 올릴 경우 이미 둔화 조짐을 보이는 소비와 고용에 부담을 줄 수 있다는 점도 연준의 고민으로 풀이된다.

케빈 워시 연준 의장은 15일 저녁 방콕에서 열린 행사에서 9월 회의 이후의 경제 상황이 연준의 예상에 부합했다고 밝혔다. 그는 "회의를 미리 예단하지 않는다"고 말했다. 시장은 이 발언을 10월 금리 동결 가능성을 뒷받침하는 신호로 받아들였다.

연준의 10월 회의는 미국 중간선거를 일주일도 채 남기지 않은 시점에 열린다. CME그룹의 마크 쇼어가 수행한 연구에 따르면 1972~2024년 선거가 치러진 해 가운데 약 3분의 2에서 연준은 10월 1일부터 선거일까지 금리를 동결했다.

메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 추가 긴축이 필요할 수 있지만 다음 회의에서 서두를 필요는 없다는 입장이다. 그는 14일 로이터와의 인터뷰에서 "긴급할 필요가 없는데 왜 서두르겠느냐"며 "우리 앞에는 더 많은 회의가 남아 있다"고 말했다.

kwonjiun@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이형일 "반도체 호황에 올해 성장률 3% 중반" [방콕(태국)=뉴스핌] 오종원 기자 = 반도체 호황에 힘입은 수출·설비투자 확대가 올해 한국 경제의 성장률을 3% 중반까지 끌어올릴 수 있다는 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관의 진단이 나왔다. 이 부총리는 설비투자 확대가 생산성 향상으로 이어지면서 잠재성장률도 하락 추세에서 벗어나 반등할 시점이 가까워졌다고 봤다. 19일 재경부에 따르면 이 부총리는 지난 16일(현지시간) 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 찾은 태국 방콕 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 한국 동행기자단 간담회를 열고 이 같은 견해를 밝혔다. ◆ 수출·설비투자 호조..."잠재성장률 반등 임박" 이 부총리는 3분기 국내총생산(GDP) 공식 통계 발표를 앞두고 수출과 설비투자가 양호한 흐름을 보이고 있다는 점에 주목했다. 상반기에 이어 3분기에도 성장세가 뒷받침되면 연간 성장률이 예상보다 높아질 수 있다는 판단이다. 이 부총리는 지난 16일(현지시간) 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 찾은 태국 방콕 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 한국 동행기자단 간담회를 진행하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.10.19 jongwon3454@newspim.com 그는 올해 성장률이 IMF 전망치인 3.3%를 웃돌 것으로 예상하면서 "남은 기간 대외적인 새로운 이벤트가 발생해 큰 영향을 주는 게 아니라면 3% 중반도 가능할 수 있겠다"고 말했다. '3% 중반'의 구체적인 범위를 묻는 추가 질문에는 3.4~3.6%를 의미한다고 설명했다. 정부는 앞서 지난 7월 발표한 '하반기 경제성장전략'에서 올해 성장률 전망치를 2.0%에서 3.0%로 상향 조정한 바 있다. 잠재성장률에 대해서도 반등 가능성을 제시했다. 반도체 수요에 비해 공급이 부족해 격차를 메우기 위한 투자가 이어지고 있으며, 이 같은 설비투자 호조가 내년에도 지속될 수 있다는 설명이다. 이 부총리는 "최근 성장세나 성장 구성을 보면 잠재성장률이 계속 하락하는 추세를 벗어나 반등할 수 있다고 생각한다"며 "그 시기가 다가오고 있고, 어찌 보면 임박했다고도 생각한다"고 밝혔다. 설비투자 확대가 시차를 두고 생산성을 높여 경제의 기초적인 성장 능력을 끌어올릴 수 있다는 취지다. 다만 구체적인 잠재성장률 수준은 외부 기관의 추계 결과를 지켜봐야 한다고 덧붙였다. 16일(현지시간) 태국 방콕 QSNCC에서 한국 동행기자단 간담회가 진행되는 모습. [사진=재정경제부] 2026.10.19 jongwon3454@newspim.com ◆ 경제전망 연 3회 검토...하반기 성장전략도 변화 예고 정부의 경제전망 발표 방식도 손질할 뜻을 밝혔다. 현재 연말과 이듬해 6월 말~7월 초에 전망을 발표하는 방식을 바꿔, 내년부터 전망 횟수를 늘리는 방안을 검토하고 있다. 이 부총리는 경제 여건이 빠르게 변하는 상황에서 연 2회 전망이 적절한지 고민하고 있다며 "내년부터는 전망을 좀 더 자주 해야겠다는 생각"이라고 말했다. 구체적으로는 연말에 다음 해 경제전망을 발표한 뒤 해당 연도에 두 차례 수정·보완해 총 세 번 제시하는 방안을 거론했다. 분기별 발표를 뜻하는 것은 아니며, 추가 전망을 언제 내놓을지는 더 검토해야 한다고 설명했다. 이에 따라 하반기 경제성장전략의 구성과 발표 방식도 달라질 수 있다. 연말에는 경제 운용 방향과 주요 정책과제를 종합적으로 제시하되, 중간 전망에서는 달라진 여건에 맞춰 보완이 필요한 분야의 대책을 마련하겠다는 구상이다. 이 부총리는 "대규모 작업을 한 번 더 하기보다는 경제전망을 좀 더 정확하게 하고, 추가적인 보완이 필요한 부분에 대응방안을 내는 쪽이 바뀐 현실에 맞는 것 같다"고 설명했다. 이어 "지금 생각이 연말까지 그대로 가면 '하반기'라는 이름의 경제성장전략은 내년에는 보기 어렵지 않을까 생각한다"고 덧붙였다. jongwon3454@newspim.com 2026-10-19 10:00
사진
李 지지율 37.3%…강력범죄·민생 강조, 3주만에 반등 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지도가 3주 만에 올라 37.3%로 집계됐다는 여론조사가 19일 발표됐다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 12∼16일 전국 18세 이상 2520명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 2.1%포인트(p) 오른 37.3%였다. 부정 평가는 전주 대비 1.0%p 내린 60.4%, '잘 모름'은 2.3%였다. 이재명 대통령이 17일 오후 부산광역시 아시아드주경기장에서 열린 106회 전국체육대회 개회식에서 인사하고 있다. [사진=대통령실] 지지율 반등은 인천 흉기 난동 사건 이후 이 대통령이 주문한 강력범죄 특단 대책과 주거와 일자리·금융 등 민생 정책 강조가 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석됐다. 다만 리얼미터는 "주 후반 증시 급락으로 금융 시장의 불안감이 확산하면서 지지율이 하락세로 돌아서며 상승 폭을 일부 반납한 것으로 보인다"고 판단했다. 지난 15∼16일 전국 18세 이상 유권자 1005명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 36.2%, 국민의힘은 40.9%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 0.7%p 올랐고, 국민의힘은 0.4%p 떨어졌다. 리얼미터는 국민의힘 지지도에 대해 "주진우 의원의 '골프 특검법' 추진을 둘러싼 정쟁 논란과 용인갑 재투표 여부를 두고 벌어진 지도부 충돌 등 당내 갈등이 겹치면서 대구·경북과 70대 이상, 보수층 등 전통 지지층의 이탈로 이어져 소폭 하락한 것으로 보인다"고 설명했다. 민주당에 대해 리얼미터는 "북한 지뢰 도발 규탄과 안보 대응 등이 일부 지지 확대로 이어진 데다, 야당 내부 갈등과 정치 공방에 대한 반감이 반영되면서 소폭 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 조국혁신당은 지난주보다 0.6%p 오른 6.9%를 기록했다. 개혁신당은 1.8%, 진보당은 1.1%다. 기타 정당은 2.2%, 무당층은 11.1%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 2.7%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.7%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-19 08:33

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동