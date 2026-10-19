[2026 국감] 오세훈 "박원순시장, 서울 정비사업 뿌리 갈아엎고 제초제까지 뿌려"

박 전시장 '뉴타운 출구전략' 겨냥…"일궈 논 정비사업 밭, 갈아엎어"

"정비사업 추진 위해 정부도 비료 줘야…국회도 많이 도와달라"

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 오세훈 서울시장이 자신의 재임 기간 중 서울시 정비사업 주택 인허가 물량이 줄어든 이유는 박원순 전 시장의 '뉴타운 출구전략'을 비롯한 반(反) 정비사업 정책기조 때문이라고 주장했다. 박 전시장의 정비사업 반대 행태를 농사에 비유하면 '오 시장이 뿌려 놓은 정비사업 씨앗이 자라자 밭을 갈아엎고 제초제까지 뿌린 것'이라고 강도 높게 지적했다.

오세훈 서울시장은 19일 열린 국회 국토교통위원회 서울시 국정감사에서 더불어민주당 장종태 의원의 오 시장 재임 기간 중 강남 외 지역 주택 공급 실적 감소에 대한 질의에 이같이 밝혔다.

오세훈 서울시장이 장종태 의원의 서울 인허가 부진 질의에 답변하는 모습 [사진=뉴스핌TV 갈무리]

장 의원은 서울시와 국토교통부 자료를 분석한 결과 오 시장 취임 전후 월평균 준공 실적이 강남 3구에서는 11.5% 증가했지만 나머지 22개 자치구에서는 43% 감소했다고 지적했다. 인허가 실적 역시 강남 3구는 5.3% 감소한 반면 나머지 22개 구에서는 14.5% 줄었다며 "시장님 재임 기간에 왜 강남 밖의 인허가가 크게 줄었는지부터 설명해야 한다"고 따졌다.

이에 오 시장은 준비한 패널을 들어 보이며 반박했다. 민주당 소속 박원순 시장 시절 뉴타운 출구전략에 따라 389곳의 재개발·재건축 정비구역이 모두 억지스럽게 해제되면서 약 43만 가구의 주택 공급 물량이 사라졌다는 게 오 시장의 설명이다. 그는 "정비사업은 구역 지정이 먼저 된 뒤 5년 뒤, 10년 뒤, 15년 뒤에 순차적으로 사업이 진행된다"며 "정비구역이 대폭 줄어든 만큼 사업시행인가나 관리처분인가, 이주, 착공, 완공 물량이 줄어들 수밖에 없었고 그 영향이 지금까지도 미치고 있다"고 답했다.

오 시장은 "박원순 시장 때 완공된 물량의 인허가는 거의 70% 이상이 오세훈 1기 시절에 나갔던 것"이라며 "박 시장 때 인허가가 되거나 착공되고 진도가 나갔던 것은 전부 (제가 시장일 때) 시작했던 물량의 혜택을 본 것"이라고 주장했다.

특히 오 시장은 정비사업을 농사에 비유하며 전임 시정을 비판했다. 오 시장은 "이런 비유를 드리고 싶다"며 "(제가) 씨앗을 뿌려 놓고 줄기가 올라오는 시점에 (서울시정이) 박 시장님께 넘어갔는데 그 뿌린 씨앗이 줄기가 돼 올라오는 걸 전부 뿌리 뽑아 놓고 제초제까지 뿌려 놓고 가셨다"고 말했다.

오 시장은 "제가 다시 돌아와 또다시 밭을 일구고 씨앗을 뿌리고 줄기가 올라오는 단계"라며 "지금 진행되고 있는 재건축·재개발 정비사업이 계속 진행되려면 정부가 비료도 주고 함께 잡초도 뽑아 주셔야 한다"고 강조했다. 이어 그는 국회를 향해서도 "많이 도와주시기를 바란다"고 덧붙였다.

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