조정훈 "집값이 청년 인생 결정하는 현실 바꿀 것…청년과 부동산 반격 시작"

AI 핵심 요약beta
- 조정훈 의원은 19일 청년 주거 TF 위원장을 맡았다
- 청년 주거 문제를 해결하고 삶의 출발점을 보장하겠다고 밝혔다
- 정부 부동산 대책이 청년 현실을 외면했다며 변화를 강조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 조정훈 국민의힘 의원은 19일 당 부동산정상화특별위원회 산하 청년 주거 태스크포스(TF) 위원장을 맡게 됐다며 청년 주거 문제 해결에 나서겠다는 의지를 밝혔다.
조 의원은 이날 페이스북을 통해 "집값이 오를 때 청년이 잃는 것은 돈만이 아니다. 독립할 시간, 결혼할 시간, 꿈에 도전할 시간"이라며 이같이 밝혔다.
조 의원은 "월급을 모아도 집은 멀어지고, 부모의 자산이 청년의 출발선을 가른다"며 "성실하게 일하고 저축하는 것만으로는 미래를 준비하기 어려운 현실"이라고 지적했다.
이어 "이재명 정부의 부동산 대책에 청년의 현실은 보이지 않는다"며 "청년들에게 희망을 주기는커녕 실망과 좌절만 키웠다"고 비판했다.
그러면서 "부동산 대책은 쏟아냈는데 청년들이 감당할 수 있는 집은 얼마나 늘었느냐"며 "정부가 대책의 숫자를 내세우는 동안 청년들은 자신의 인생을 미루고 있다"고 꼬집었다.
조 의원은 "청년 주거 TF는 다르게 접근하겠다"며 "집을 가진 사람의 자산 가치보다 집이 필요한 청년의 삶에서 출발하겠다"고 했다.
이어 "집은 투자의 대상이기 전에 삶의 출발점"이라며 "이제 청년들과 함께 부동산 반격을 시작하겠다. 집값이 청년의 인생을 결정하는 현실, 그 당연하지 않은 질서부터 바꾸겠다"고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com