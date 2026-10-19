국회 생방송 계속 볼 필요 없다…공무원이 AI로 만든 '국정ON'

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부는 19일 생성형 AI 국정 모니터링 서비스 국정ON을 시험 운영했다
- 국정ON은 회의 중 관심 키워드와 발언을 알리고 주제별로 정리했다
- 김민 주무관은 바이브 코딩으로 생방송 확인 부담을 줄이는 기능을 개발했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 현업 공무원이 생성형 인공지능(AI)을 활용해 업무 과정에서 겪는 불편을 직접 개선한 국정 모니터링 서비스 '국정ON'을 개발해 시험 운영하고 있다고 19일 밝혔다.
'국정ON'은 국회와 국무회의 생방송에서 관심 있는 정책이나 기관, 사업 등의 키워드가 언급되면 이를 알려주고 주요 발언을 주제별로 정리해 주는 AI 기반 서비스다.
행안부 공공인공지능혁신과 김민 주무관이 국회·국무회의 관련 업무를 수행하면서 느낀 불편에서 출발했다. 업무와 관련된 발언이 언제 나올지 알 수 없어 생방송을 계속 지켜봐야 했던 문제를 해결하기 위해 직접 개발에 나선 것이다.
김 주무관은 생성형 AI와 자연어로 대화하며 코드를 작성하고 수정하는 '바이브 코딩(Vibe Coding)' 방식을 활용해 필요한 기능을 구현했다.
서비스는 국회·국무회의의 예정 일정부터 생방송 기록, AI를 활용한 잠정 정리, 공식 회의록 반영까지 회의 전 과정을 연계해 제공한다.
회의 중 관심 키워드가 등장하면 알림을 제공하고 주요 발언을 주제별로 정리한다. 회의가 끝난 뒤에는 AI가 정리한 내용과 공식 회의록·브리핑 자료를 비교해 달라진 내용을 확인할 수 있다.
축적된 회의 정보를 활용해 주제별 보고서를 작성하거나 관련 논의가 법안으로 이어질 경우 후속 진행 상황을 살펴보는 기능도 지원한다.
이를 통해 공무원이 관련 발언을 놓치지 않기 위해 생방송을 계속 확인하는 대신 필요한 순간에 핵심 내용을 파악하고 정책 검토와 판단에 집중할 수 있도록 했다.
행안부는 이번 사례가 공무원이 AI를 단순히 질의응답이나 문서 작성에 활용하는 수준을 넘어 업무 지식과 결합해 직접 필요한 도구를 개발했다는 점에서 의미가 있다고 설명했다.
황규철 행안부 인공지능정부실장은 "'국정ON'은 업무에 대한 이해도가 높은 공무원이 현장에서 느낀 불편을 AI를 활용해 직접 개선한 사례라는 점에서 의미가 있다"며 "공무원 스스로 자신의 업무에 AI를 적용해 일하는 방식을 개선하는 시도가 공직사회 곳곳으로 이어지길 기대한다"고 말했다.
서비스를 개발한 김민 주무관은 "관련 발언을 기다리며 생방송을 계속 확인해야 하는 부담을 줄여보고 싶었다"며 "AI를 통해 반복적인 업무를 줄이고 정책 검토와 판단에 더 집중할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.
현재 '국정ON'은 AI 정부 실험실의 지원을 받아 서비스되고 있다.
abc123@newspim.com