행안부, 삼성·LG와 재난 피해 가전 무상수리 확대…산불·화재도 지원

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부가 19일 삼성전자·LG전자와 가전 무상수리 지원을 확대했다
- 특별재난지역으로 선포된 산불·화재 피해 가구도 지원 대상에 포함했다
- 출장비·공임을 전액 지원하고 모바일 기기 점검과 방문수리도 제공한다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 삼성전자, LG전자와 협력해 재난 피해 주민을 위한 가전제품 무상수리 지원 범위를 대폭 확대한다. 기존 태풍·호우 등 자연재난뿐 아니라 대형 산불과 화재 등 특별재난지역으로 선포된 사회재난 피해 가구도 지원 대상에 포함된다.
행안부는 오는 20일 삼성전자, LG전자와 '재난피해지역 가전제품 무상수리 지원을 위한 업무협약(MOU)'을 개정 체결한다고 19일 밝혔다.
이번 협약은 2021년 7월 처음 체결한 업무협약을 개정하는 것으로, 기후변화와 복합 재난 증가에 대응해 지원 대상을 확대하는 데 초점을 맞췄다.
기존에는 태풍과 집중호우 등 자연재난으로 피해를 입은 가구를 중심으로 가전제품 무상수리를 지원했으나, 앞으로는 대형 산불·화재·폭발 등으로 특별재난지역이 선포된 사회재난 피해 가구도 혜택을 받을 수 있다.
재난 유형에 따라 맞춤형 점검과 수리 서비스도 제공한다. 자연재난 발생 시에는 침수 가전제품을, 사회재난 발생 시에는 화재나 산불로 전소되거나 열변형된 가전제품을 중심으로 지원한다.
특히 이재민의 생계와 긴급 연락에 필수적인 휴대전화 등 모바일 기기의 긴급 점검과 세척을 우선 실시할 계획이다.
가전제품의 모터와 기판 등 핵심부품을 교체할 때 발생하는 수리 출장비와 공임(인건비)은 100% 무상 지원한다. 부품비도 감면해 피해 주민의 경제적 부담을 줄일 방침이다.
무상수리 서비스는 재난 발생 시 지방정부와 행안부의 지원 요청에 따라 설치되는 현장 '합동무상수리팀' 부스에서 이용할 수 있다.
냉장고와 세탁기 등 현장 부스로 이동하기 어려운 대형 가전제품은 개별 수리팀의 방문을 신청하면 가정에서 수리 서비스를 받을 수 있다.
김광용 행안부 재난안전관리본부장은 "최근 재난 양상이 복합화되면서 자연재난뿐만 아니라 대규모 산불과 화재 등 다양한 형태의 사회재난이 빈번하게 발생하고 있다"고 말했다.
이어 "기존 가전 분야의 협력 체계를 발판 삼아 앞으로도 재난 피해자들이 정부의 실질적인 지원을 체감할 수 있도록 지원 대상을 한층 더 다양하게 넓혀 나가겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com