행복청, 직원 자체 개발 'AI 재난대응 시스템' 시범운영

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생성형 AI 활용 체계 자체 구축…모바일로 재난상황 신속 확인

기상청·해외 기상정보 API 연계…국지성 호우 등 선제 대응 기대

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 행정중심복합도시건설청(행복청)이 생성형 인공지능(AI)을 활용한 모바일 재난대응 시스템을 자체 개발해 시범운영에 들어간다.

6일 행복청에 따르면 사업관리총괄과 재난안전 담당 공무원이 생성형 AI를 활용해 기상특보를 자동 감지하고 모바일로 알림을 제공하는 재난대응 시스템을 자체 구축했다.

행복청 직원이 자체 개발한 '생성형 AI 활용 재난대응 시스템' 이미지. [사진=행정중심복합도시건설청] 2026.10.06 vincent977@newspim.com

재난안전 업무 현장에서 느낀 불편과 대응 공백을 직원이 직접 개선한 적극행정 사례다.

이번 시스템은 행복청 청사 이전 과정에서 일시적으로 재해종합상황실 공간을 사용하기 어려웠던 경험과 최근 국지성 호우 증가에 따른 대응 필요성에서 개발됐다.

특히 호우주의보·호우경보 등 기상특보가 갑작스럽게 발효될 경우 장소에 관계없이 재난 상황을 확인하고 신속하게 대응할 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다.

담당 직원은 생성형 AI를 활용한 코딩으로 기상청과 해외 기상정보 API를 연계하고 기상특보를 자동 감지하는 기능을 구현했다. 모바일에서도 특보를 확인할 수 있어 비상소집 인력의 신속한 대응이 가능하도록 했다.

행복청은 국지성 호우 등 기상 상황이 발생할 경우 주요 건설현장과 관리시설 인근의 안전관리를 강화하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

정래화 사업관리총괄과장은 "직원이 재난안전 업무를 담당하며 느낀 문제점을 AI 코딩으로 해결한 공공분야 AX의 좋은 사례"라며 "시범운영을 통해 개선점을 면밀히 검토하고 시스템 자체 구축 사례를 전파해 행복청 전반의 행정 효율성 개선에도 기여할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com