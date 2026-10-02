행복청 "공공건축물 누수·품질 개선 현장 대응 강화"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

젊은 공무원 아이디어 공유…누수 방지·준공 점검 등 논의

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 행정중심복합도시건설청(행복청) 젊은 공무원들이 현장 경험과 아이디어를 바탕으로 행복도시 공공건축물의 안전과 품질을 높이기 위한 개선 방안을 논의했다.

2일 행복청에 따르면 공공건축물 건립사업의 안전·품질 향상을 위한 '안전·품질 개선 공공시설협의체 회의'를 열고 현장 중심의 개선 방안을 모색했다.

행정중심복합도시건설청이 젊은 공무원들의 아이디어를 바탕으로 공공건축물의 안전·품질 개선 방안을 논의했다. [사진=행정중심복합도시건설청] 2026.10.02 vincent977@newspim.com

공공시설협의체는 행복청 공사관리관과 감리단·시공사·설계사 등 공사 관계자, 외부 전문가가 참여하는 민관 협력체다. 공공건축물의 완성도와 이용자 편의를 높이기 위한 개선 방안을 발굴하고 현장 적용 방안을 논의하는 역할을 한다.

이번 회의에서는 행복청의 젊은 공무원들이 주요 논의를 이끌며 공공건축물 누수 보수 사례 및 방지대책, 2026년 준공사업 합동점검 결과 및 개선방안, 시공·건설엔지니어링 평가의 실효성 제고 등을 주제로 의견을 나눴다.

공공건축물에서 반복적으로 발생하는 누수 문제와 관련해 노찬영 주무관은 기존 누수 사례와 취약요소를 분석해 마련한 '사업단계별 누수 방지대책 및 체크리스트'를 소개했다.

설계부터 시공, 운영까지 각 단계에서 누수 발생 가능성을 점검할 수 있도록 구체적인 점검 항목을 제시해 참석자들의 관심을 끌었다.

올해 준공된 산울동(6-3생활권) 복합커뮤니티센터와 국립도시건축박물관의 사례도 공유됐다. 공사관리관 서찬우·허정민 주무관은 수요기관 합동점검 결과와 건설사업 관리 경험을 바탕으로 설계 단계부터 수요기관과 이용자의 의견을 반영하는 방안을 제안했다.

특히 수요기관과 이용자의 참여를 확대해 준공 이후 실제 이용 과정에서 발생할 수 있는 불편을 사전에 파악하고 개선해야 한다는 의견이 제시됐다.

협의체는 건설현장의 안전과 품질을 높이기 위해 시행하는 시공·건설엔지니어링 평가의 실효성을 높이는 방안도 논의했다.

공정하고 객관적인 평가를 위해 사전검토를 의무화하고 정량평가 결과에 대한 검증을 강화하는 등 관련 제도 개선을 추진하기로 했다.

홍순민 시설사업국장은 "우수한 품질의 공공건축물 건립을 위해 논의된 개선 방안이 현장에 꼼꼼하게 적용될 수 있도록 노력해 달라"며 "젊은 공무원의 창의적인 아이디어와 선배 공무원의 경험을 결합한 집단지성을 행정수도 건설에 적극 활용하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com