[현장톡] 채수빈 "'나를 충전해줘', 보배의 맑고 귀여운 매력 담으려 노력했죠"

[종로=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 채수빈이 '나를 충전해줘'에서 나보배 역을 연기하며 중점을 둔 부분과 촬영 비하인드, 배우로서의 고민을 밝혔다.

채수빈이 출연한 '나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 남자와 전기 능력을 가진 여자의 찌릿하고 짜릿한 충전 빙자 로맨틱 코미디다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 채수빈. [사진=넷플릭스] 2026.10.15 moonddo00@newspim.com

15일 서울 종로구에 위치한 한 카페에서 인터뷰를 진행한 채수빈은 작품 공개 전 배우들과 함께 1, 2부를 시청했다며 "내부적으로도 반응이 괜찮았다. 보배를 너무 허당처럼 연기한 건 아닐까 걱정했는데, 많은 분이 귀여워해 주셔서 다행이었다"고 소감을 밝혔다.

작품에 대한 믿음도 출연을 결정한 뒤 연기에 집중할 수 있었던 이유였다. 채수빈은 "작가님과 감독님이 잘 만들 자신이 있다고 말씀해 주셔서 믿고 가자고 생각했다. 그 이후로는 그냥 믿고 갔다"며 "전형적인 로맨틱 코미디를 잘 비틀면서 우리가 좋아하는 요소를 맛있게 만들어 주셔서 감사했다"고 말했다.

채수빈은 보배가 지닌 성격을 잘 표현하는 데 집중했다. 그는 "배우들끼리 현장에서 부딪히며 다양한 시도를 했고, 현장에서 만들어진 부분도 많았다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우채수빈. [사진=넷플릭스] 2026.10.15 moonddo00@newspim.com

출연을 결정하기까지 고민도 있었다. 채수빈은 "계속 로맨틱 코미디를 하면서 이런 캐릭터에 갇혀 버리면 어떡하나 하는 고민 때문에 출연을 할지 말지 생각했다"며 "마음을 먹고 나서는 신나고 재미있게 연기했다"고 털어놨다.

전기 능력을 가진 보배를 표현하기 위한 외적인 고민도 있었다. 채수빈은 "정전기가 일어나는 모습을 어떻게 잘 보여줄 수 있을지 생각했다. 머리를 뽀글뽀글하게 하면 귀엽게 보이지 않을까 싶었다"며 "편하게 할 수 있는 건 다 해보자는 마음이었다. 친한 친구들이 '그냥 배수빈(채수빈 본명) 아니냐'고 할 정도로 편안한 모습들이 나왔다"고 말했다.

보배를 연기하면서는 의식적으로 귀여운 모습을 보여주려 하지 않았다고 밝혔다. 채수빈은 "보배 스스로 귀엽다고 생각하면 안 될 것 같았다. 가족들의 사랑을 받고 자란 사람이 지닐 수 있는 맑음을 보여주고 싶었다"며 "예뻐 보이거나 귀여워 보이려고 하지는 않았다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 나를 충전해줘 스틸. [사진=넷플릭스] 2026.09.15 moonddo00@newspim.com

캐릭터를 이해하는 과정에서는 보배가 살아온 환경에 집중했다. 채수빈은 "작가로서 어떤 모습을 보여줘야겠다는 생각보다는 사회적으로 사람들과 접촉하며 지낼 기회가 많지 않았던 보배의 삶을 바라봤다"며 "자연스럽게 책을 읽고 이야기를 쓰고 구상해 나가는 인물이라는 점에 집중했다"고 말했다.

보배의 모태솔로 설정에 대해서도 "모태솔로라는 설정이 보배의 전부는 아니다. 사람들과 많이 접촉하지 못했던 부분에 집중했다"고 밝혔다.

시청자들의 반응이 뜨거웠던 장면에 대한 소회도 전했다. 채수빈은 생일 케이크 장면과 비행기 장면을 언급하며 "특별히 힘을 줘서 찍은 장면은 아니었는데 많은 사랑을 받아서 오히려 어떤 부분이 좋았던 건지 궁금했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 나를 충전해줘 김영광, 채수빈. [사진=넷플릭스] 2026.10.15 moonddo00@newspim.com

상대 배우들과의 호흡도 작품의 즐거움을 더했다. 지은호 역의 차우민에 대해서는 "연하남의 정석이었다. 순애보적인 남자 캐릭터가 많은 사랑을 받는데, 그런 면을 잘 담아냈다"고 평가했다.

특별출연한 최민호에게도 고마움을 표했다. 채수빈은 "쉽지 않은 역할인데 순정만화 주인공처럼 잘해줘서 너무 고마웠다. 촬영이 끝난 뒤에도 고맙다고 연락했다"고 밝혔다.

촬영 현장은 편안하고 즐거운 분위기였다고 전했다. 채수빈은 "'나를 충전해줘'는 편안하게 촬영할 수 있는 작품이었다"며 "무겁거나 어려운 장면을 만들어야 할 때는 배우뿐 아니라 감독님과 스태프들도 집중하고 예민해지는데 이번 작품은 편안하고 즐거운 분위기에서 촬영했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 채수빈. [사진=넷플릭스] 2026.10.15 moonddo00@newspim.com

작품을 촬영하며 배우로서의 고민을 돌아보는 계기도 있었다. 채수빈은 상대 배우인 김영광과 나눈 대화를 언급했다. 그는 "제가 어떤 고민을 안고 있는지 알고 있던 영광 오빠가 잘할 수 있는 것들을 차곡차곡 쌓아가면 자연스럽게 다른 길이 열릴 거라고 이야기해 줬다"고 말했다.

그러면서 "변화해야 한다는 강박에 갇혀 있었던 건 아닐까 생각했다. 내가 잘할 수 있는 것을 더 잘해야겠다는 마음이 들었고, 고민도 조금 정리된 것 같다"고 밝혔다.

앞으로는 다양한 장르에 도전하고 싶다는 바람도 전했다. 채수빈은 "사람들이 살아가는 모습을 담은 휴먼 드라마에도 관심이 있다. 살면서 느끼는 권태로움이나 현실적인 고민이 담긴 작품을 해보고 싶다"며 "스릴러를 비롯해 여러 장르에 도전하고 싶다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 나를 충전해줘 스틸. [사진=넷플릭스] 2026.10.08 moonddo00@newspim.com

평소 자신을 충전해 주는 존재로는 하쿠와 마타(반려동물)를 꼽았다. 채수빈은 "하쿠와 마타 제가 키우는 강아지, 고양이"라며 "오늘 아침에도 한참 만지다가 왔다"고 웃으며 말했다.

끝으로 채수빈은 보배라는 캐릭터로 시청자들을 만날 수 있어 기쁘다는 마음을 전했다. 그는 "밝은 보배의 모습으로 인사드릴 수 있어 반갑고, 많이 사랑해 주셔서 감사하다"고 밝혔다.

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