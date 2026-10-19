가온전선, 3분기 역대 최대 실적…영업익 전년比 99.1%↑

AI 핵심 요약beta
- 가온전선은 19일 3분기 매출과 영업이익 모두 역대 최대를 기록했다
- 미국 전력 인프라 수요 확대와 수출 증가가 실적 개선을 이끌었다
- LSCUS는 AI 데이터센터·태양광용 케이블 공급 확대로 성장했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 가온전선이 미국 전력 인프라 시장의 성장과 수출 확대에 힘입어 올해 3분기 역대 최대 실적을 기록했다.
가온전선은 올해 3분기 연결 기준 매출 9865억원, 영업이익 520억원을 기록했다고 19일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 51.9%, 99.1% 증가한 수치로 매출과 영업이익 모두 분기 기준 역대 최대 규모다.
3분기 누적 매출은 2조6194억원, 영업이익은 1160억원으로 9개월 만에 지난해 연간 실적을 모두 넘어섰다.
실적 개선은 미국 전력 인프라 시장의 수요 확대가 견인했다. AI 데이터센터와 신재생에너지, 전력망 투자가 늘면서 케이블과 버스덕트 공급이 확대된 영향이다. 미국 내 배전케이블 공급 부족도 가온전선의 수출 증가로 이어졌다. 버스덕트는 금속 외함 내부의 도체를 통해 대용량 전력을 공급하는 설비다.
특히 미국 생산법인 LSCUS는 LS전선과 협력해 미국 빅테크 기업의 AI 데이터센터에 버스덕트를 공급하며 글로벌 5대 버스덕트 공급업체로 성장했다. AI 데이터센터와 태양광 발전단지용 케이블 공급도 확대하면서 올해 매출은 지난해의 두 배 수준에 이를 것으로 회사 측은 기대하고 있다.
가온전선 관계자는 "AI 데이터센터와 전력망 투자를 중심으로 미국 전력 인프라 시장의 구조적인 성장세가 이어지고 있다"며 "본사의 수출 확대와 LSCUS의 성장을 기반으로 사상 최대 실적 흐름과 수익성 개선을 이어가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com