가온전선, 美 원전용 케이블 시장 진출…현지 생산체계 구축

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노스캐롤라이나 LSCUS 공장에 원전용 케이블 생산설비 구축

美 원전·SMR 확대 대비…현지 공급망 확보 추진

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 가온전선이 미국 원전용 케이블 시장에 진출하며 북미 전력 인프라 사업 확대에 나선다.

가온전선은 미국 생산법인 LSCUS가 노스캐롤라이나주 타보로 공장에 원전용 케이블 생산설비를 구축할 계획이라고 12일 밝혔다.

가온전선 미국 생산법인 LSCUS.[사진=가온전선]

이번 투자는 미국 내 대형 원전과 소형모듈원전(SMR) 시장 확대에 대비해 현지 공급체계를 선제적으로 확보하기 위한 것이다. 기존 가공선 중심의 송전망 사업에서 원전용 케이블까지 현지 생산 제품군을 확대해 북미 전력 인프라 시장 공략을 강화한다는 방침이다.

미국은 장기간 신규 원전 건설이 제한적으로 이뤄지면서 원전용 케이블을 비롯한 현지 기자재 공급망이 충분히 구축되지 않은 상황이다. 최근 인공지능 데이터센터(AIDC) 확산에 따른 전력 수요 증가와 에너지 안보 강화 움직임으로 원전 건설이 다시 주목받으면서 관련 기자재 공급망 확보의 중요성도 커지고 있다.

원전에는 설계에 따라 5만개 이상의 전기 케이블 회로가 사용된다. 전력·제어·계측 등 용도에 따라 다양한 규격과 성능이 요구되는 만큼 원전용 케이블은 대표적인 소량 다품종 제품으로 꼽힌다.

LSCUS는 가온전선이 보유한 특수 케이블 기술력을 바탕으로 관련 인증을 추진하고, 국내 원전 기업과 협력해 미국 현지 공급망 진입에 나설 계획이다.

업계에서는 미국의 대형 원전과 SMR 건설 확대에 따라 원전용 케이블 수요가 증가할 것으로 전망하고 있다. 기존 원전의 계속 운전에 따른 노후 케이블 교체 수요도 예상된다. 향후 국내 기업의 미국 원전 프로젝트 참여가 확대될 경우 관련 기자재 시장에서도 추가적인 사업 기회가 열릴 것으로 회사 측은 기대하고 있다.

가온전선 관계자는 "미국 원전 시장 확대와 국내 기업의 미국 프로젝트 참여가 본격화되면 현지 기자재 공급업체에도 새로운 기회가 열릴 것으로 기대된다"며 "다양한 전력·제어 케이블 생산 경험과 LSCUS의 현지 생산 기반을 바탕으로 미국 원전 시장을 적극 공략해 나가겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com