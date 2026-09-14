가온전선, 수상태양광 시장 첫 진출…170억원 규모 케이블 공급

AI 핵심 요약beta
- 가온전선이 14일 석문호·새만금 수상태양광에 케이블을 공급했다.
- 약 170억원 규모 ACF를 첫 수상태양광 사업에 납품했다.
- 후속 수주 확대와 신재생·전력 인프라 진출을 노렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
수상태양광 첫 적용…신재생에너지 사업 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=가온전선이 석문호와 새만금 등 국내 수상태양광 프로젝트에 케이블을 공급하며 신재생에너지 사업 확대에 나선다.
가온전선은 석문호, 새만금 햇빛나눔 등 국내 주요 수상태양광 프로젝트에 약 170억원 규모의 배관 일체형 ACF(Aluminum Clad Flex) 케이블을 공급한다고 14일 밝혔다.
이번 공급은 가온전선의 첫 수상태양광 프로젝트 수주다. ACF 케이블이 수상태양광 사업에 적용되는 것도 이번이 처음이다.
ACF는 전력 케이블 외부에 배관 기능을 하는 알루미늄 외장을 적용한 제품이다. 별도의 배관 없이 포설할 수 있어 시공 공정을 줄이고 공사 기간을 단축할 수 있다는 게 회사 측 설명이다.
가온전선은 2023년 비금도 육상태양광 프로젝트에 ACF를 공급한 데 이어 이번 수주를 통해 적용 범위를 수상태양광까지 확대했다.
수상태양광 발전단지 대형화에 대응해 대규격·장거리 제품도 개발했다. 수면 위에서 시공이 이뤄지는 수상태양광 특성을 고려해 시공성과 유지보수 효율을 높이는 데 초점을 맞췄다.
가온전선은 이번 공급을 발판으로 후속 수상태양광 사업 참여를 확대할 계획이다. 정부는 새만금 지역에 2030년까지 총 1.2GW 규모의 수상태양광 발전단지를 조성하는 사업을 추진하고 있다.
가온전선은 인공지능(AI) 데이터센터와 태양광, 발전소 등 대규모 전력 인프라 시장을 중심으로 특수 케이블 사업을 확대하고 있다. ACF를 비롯해 저마찰 케이블, 케이블버스 등 관련 제품군을 강화한다는 방침이다.
정현 가온전선 대표는 "수상태양광을 비롯한 신재생에너지 분야는 물론 철도와 도로 등 다양한 전력 인프라 분야로 ACF 적용을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com