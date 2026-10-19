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이마트·롯데마트, PB 가격 500원까지…초저가 경쟁 어디까지

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  • 이마트와 롯데마트가 19일 5000원 이하 PB 경쟁을 강화했다
  • 이마트 5K프라이스는 출시 1년 만에 4000만개 판매를 기록했다
  • 롯데마트 저가 PB 매출은 올해 37% 늘어 수익성 확보가 과제로 떠올랐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이마트 5K프라이스 4000만개 판매…상품군 400여종
롯데마트 5000원 이하 매출 37%↑…가격 경쟁 가열

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 대형마트의 자체브랜드(PB) 경쟁이 초저가 상품을 중심으로 치열해지고 있다. 이마트와 롯데마트 모두 5000원 이하 PB 상품에서 뚜렷한 판매 성과를 거두면서 500원대 상품을 비롯한 초저가 상품군 강화에 나서고 있다. 고물가 속 소비자들의 가격 민감도가 높아진 가운데 초저가 PB가 대형마트의 핵심 집객 수단으로 떠오르면서 업체 간 고객 확보 경쟁도 한층 거세지는 모습이다.

19일 마트업계에 따르면 주요 대형마트들은 PB를 중심으로 5000원 이하 상품군을 확대하고 있다. 두부와 콩나물 등 기본 식재료부터 간편식, 생활용품까지 상시 저가 상품의 범위를 넓히는 추세다. 소비자가 일상적으로 구매하는 상품을 중심으로 가격 경쟁력을 확보하면서 재방문과 추가 구매를 유도하는 전략이다.

[AI 이미지=김정인 기자]

◆ 이마트, 초저가 PB 출시 1년 만에 4000만개 판매

이마트는 지난해 8월 출시한 초저가 PB '5K프라이스'를 앞세워 상품군을 확대하고 있다. 이마트와 이마트에브리데이가 공동 운영하는 브랜드로, 5000원 이하 가격과 1~2인 가구를 겨냥한 소용량·소단량 상품을 중심으로 구성한 것이 특징이다.

5K프라이스는 출시 약 1년 만에 누적 판매량 4000만개를 넘어섰다. 초기 200여종이었던 상품 수는 올해 8월 기준 약 400종으로 늘었다. 이마트와 이마트에브리데이의 통합 매입을 통해 상품 조달 규모를 키우고 가격 경쟁력을 확보했다.

특히 일상적으로 소비하는 식재료에서 높은 판매량을 기록했다. 두부와 콩나물은 두 유통채널을 합쳐 각각 300만개 이상 팔렸고, 생수와 우유도 각각 250만개, 170만개 판매됐다. 가격은 두부 400g이 980원, 소고기라면 4입이 1980원이다. 480원짜리 옥수수 밀크롤과 탄산수도 선보이며 1000원 이하 상품군을 강화했다.

기존 PB인 노브랜드는 가격 경쟁력에 상품 차별화를 더하는 전략을 펼치고 있다. 노브랜드의 올해 1~9월 브랜드·캐릭터 협업 상품 매출은 전년 동기 대비 2배 이상 증가했다. 지난해 10월 출시한 아우어베이커리 협업 상품은 출시 3개월 만에 85만개가 판매됐다.

이마트의 초저가 자체브랜드 '5K프라이스'가 출시 1년 만에 누적 판매량 4000만여개를 기록했다. [사진=이마트]

◆ 롯데마트, 저가 PB 매출 증가율 전체의 2배 넘어

롯데마트에서도 초저가 PB 상품의 성장세가 두드러진다. 올해 1~9월 롯데마트의 전체 PB 매출은 전년 동기 대비 15% 증가했다. 같은 기간 5000원 이하 PB 상품 매출은 37% 늘었다. 전체 PB 매출 증가율보다 22%p 높은 수치다.

롯데마트는 저가 상품 수요에 대응해 지난 15일부터 오는 28일까지 전국 점포에서 'PB페스타'를 진행하고 있다. 대표 PB인 '오늘좋은'과 가정간편식 브랜드 '요리하다' 상품을 최대 40% 할인하는 행사다.

특히 500~5000원 가격대의 '오늘좋은' 상품 200개를 앞세웠다. 200㎖ 용량의 초코·딸기·바나나 우유와 75g 용량의 씬 크래커 등을 각각 500원에 판매한다. 1000원 균일가 스낵 10종도 행사 대상에 포함했다.

인기 PB 상품의 공급 물량도 확대했다. 출시 이후 30만개가 판매된 '오늘좋은 엑스트라버진 올리브유'의 행사 물량을 늘리고, 각각 누적 판매량 55만개를 기록한 '숨결통식빵'과 '땅콩 100% 피넛버터'는 기존 행사보다 준비 물량을 약 20% 확대했다.

가정간편식 PB '요리하다'는 유명 셰프와 협업해 상품 경쟁력을 높이고 있다. 정지선 셰프의 탕수육·꿔바로우, 정호영 셰프의 김치우동 등 신상품 12종을 선보이는 등 저가 상품뿐 아니라 차별화 상품을 통해 구매 수요를 확대하고 있다.

서울시 중구에 위치한 롯데마트 제타플렉스 서울역점에서 조은비(왼쪽)와 이정빈(오른쪽) 롯데마트·슈퍼 식품PB개발2팀 상품기획자(MD)가 롯데마트 'PB페스타'를 홍보하고 있다. [사진=롯데마트 제공]

◆ 가격 경쟁 넘어 수익성 확보가 관건

대형마트들이 초저가 PB를 강화하는 것은 가격에 민감한 소비자를 끌어들이기 위한 전략으로 풀이된다. 두부와 우유, 과자 등 생활밀착형 상품을 저렴하게 판매해 매장 방문을 유도하고, 다른 상품의 추가 구매로 연결하려는 것이다. PB는 유통사가 상품 기획과 가격 결정에 직접 관여할 수 있어 대량 발주와 유통 단계의 효율화를 통해 가격 경쟁력을 확보할 수 있다는 장점도 있다.

다만 초저가 PB의 판매 확대가 곧바로 수익성 개선으로 이어지는 것은 아니다. 판매가격이 낮은 만큼 원가와 물류비 관리가 중요하고, 기존 제조사 브랜드(NB)의 수요를 대체하는 데 그칠 경우 전체 매출이나 이익을 늘리는 효과는 제한적일 수 있다. 결국 신규 고객 유입과 추가 구매를 얼마나 이끌어내느냐가 관건이다.

업계 관계자는 "초저가 PB는 소비자들이 가격 경쟁력을 체감하기 쉬워 매장 방문을 유도하는 데 효과적인 상품군"이라며 "다만 판매량 확대만으로 수익성을 확보하기는 어려운 만큼 원가 관리와 함께 다른 상품의 추가 구매로 연결하는 것이 중요하다"고 말했다.

kji01@newspim.com

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이형일 "반도체 호황에 올해 성장률 3% 중반" [방콕(태국)=뉴스핌] 오종원 기자 = 반도체 호황에 힘입은 수출·설비투자 확대가 올해 한국 경제의 성장률을 3% 중반까지 끌어올릴 수 있다는 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관의 진단이 나왔다. 이 부총리는 설비투자 확대가 생산성 향상으로 이어지면서 잠재성장률도 하락 추세에서 벗어나 반등할 시점이 가까워졌다고 봤다. 19일 재경부에 따르면 이 부총리는 지난 16일(현지시간) 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 찾은 태국 방콕 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 한국 동행기자단 간담회를 열고 이 같은 견해를 밝혔다. ◆ 수출·설비투자 호조..."잠재성장률 반등 임박" 이 부총리는 3분기 국내총생산(GDP) 공식 통계 발표를 앞두고 수출과 설비투자가 양호한 흐름을 보이고 있다는 점에 주목했다. 상반기에 이어 3분기에도 성장세가 뒷받침되면 연간 성장률이 예상보다 높아질 수 있다는 판단이다. 이 부총리는 지난 16일(현지시간) 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 찾은 태국 방콕 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 한국 동행기자단 간담회를 진행하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.10.19 jongwon3454@newspim.com 그는 올해 성장률이 IMF 전망치인 3.3%를 웃돌 것으로 예상하면서 "남은 기간 대외적인 새로운 이벤트가 발생해 큰 영향을 주는 게 아니라면 3% 중반도 가능할 수 있겠다"고 말했다. '3% 중반'의 구체적인 범위를 묻는 추가 질문에는 3.4~3.6%를 의미한다고 설명했다. 정부는 앞서 지난 7월 발표한 '하반기 경제성장전략'에서 올해 성장률 전망치를 2.0%에서 3.0%로 상향 조정한 바 있다. 잠재성장률에 대해서도 반등 가능성을 제시했다. 반도체 수요에 비해 공급이 부족해 격차를 메우기 위한 투자가 이어지고 있으며, 이 같은 설비투자 호조가 내년에도 지속될 수 있다는 설명이다. 이 부총리는 "최근 성장세나 성장 구성을 보면 잠재성장률이 계속 하락하는 추세를 벗어나 반등할 수 있다고 생각한다"며 "그 시기가 다가오고 있고, 어찌 보면 임박했다고도 생각한다"고 밝혔다. 설비투자 확대가 시차를 두고 생산성을 높여 경제의 기초적인 성장 능력을 끌어올릴 수 있다는 취지다. 다만 구체적인 잠재성장률 수준은 외부 기관의 추계 결과를 지켜봐야 한다고 덧붙였다. 16일(현지시간) 태국 방콕 QSNCC에서 한국 동행기자단 간담회가 진행되는 모습. [사진=재정경제부] 2026.10.19 jongwon3454@newspim.com ◆ 경제전망 연 3회 검토...하반기 성장전략도 변화 예고 정부의 경제전망 발표 방식도 손질할 뜻을 밝혔다. 현재 연말과 이듬해 6월 말~7월 초에 전망을 발표하는 방식을 바꿔, 내년부터 전망 횟수를 늘리는 방안을 검토하고 있다. 이 부총리는 경제 여건이 빠르게 변하는 상황에서 연 2회 전망이 적절한지 고민하고 있다며 "내년부터는 전망을 좀 더 자주 해야겠다는 생각"이라고 말했다. 구체적으로는 연말에 다음 해 경제전망을 발표한 뒤 해당 연도에 두 차례 수정·보완해 총 세 번 제시하는 방안을 거론했다. 분기별 발표를 뜻하는 것은 아니며, 추가 전망을 언제 내놓을지는 더 검토해야 한다고 설명했다. 이에 따라 하반기 경제성장전략의 구성과 발표 방식도 달라질 수 있다. 연말에는 경제 운용 방향과 주요 정책과제를 종합적으로 제시하되, 중간 전망에서는 달라진 여건에 맞춰 보완이 필요한 분야의 대책을 마련하겠다는 구상이다. 이 부총리는 "대규모 작업을 한 번 더 하기보다는 경제전망을 좀 더 정확하게 하고, 추가적인 보완이 필요한 부분에 대응방안을 내는 쪽이 바뀐 현실에 맞는 것 같다"고 설명했다. 이어 "지금 생각이 연말까지 그대로 가면 '하반기'라는 이름의 경제성장전략은 내년에는 보기 어렵지 않을까 생각한다"고 덧붙였다. jongwon3454@newspim.com 2026-10-19 10:00
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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