롯데마트, PB 매출 15% 증가…인기 상품 늘려 '페스타' 연다

AI 핵심 요약beta
- 롯데마트가 14일 15일부터 28일까지 전 점포에서 PB페스타를 연다고 밝혔다.
- 롯데마트는 인기 PB 상품 물량을 늘리고 셰프 협업 간편식 12종을 추가했다.
- 롯데마트는 500원대 상품과 생활용품을 할인하고 구매 인증 경품 행사도 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데마트가 자체브랜드(PB) 상품 수요 증가에 맞춰 할인 행사를 연다. 500원대 먹거리부터 셰프 협업 간편식까지 상품 구성을 넓히고, 인기 상품의 준비 물량도 확대한다.
롯데마트는 오는 15일부터 28일까지 전 점에서 'PB페스타'를 진행한다고 14일 밝혔다.
이번 행사는 마스터 PB '오늘좋은'과 가정간편식(HMR) PB '요리하다'의 대표 상품과 신상품을 중심으로 한다. 올해 판매량 1위인 '오늘좋은 엑스트라버진 올리브유(1L)'는 9990원에 판매되며, '오늘좋은 숨결통식빵(400g)'과 '오늘좋은 땅콩100% 피넛버터' 등은 기존 행사보다 물량을 약 20% 확대했다.
'요리하다 스타 셰프 에디션'은 셰프 정지선, 정호영의 레시피를 담은 신상품 12종을 추가로 선보인다. '요리하다 정지선 육즙 뚱뚱탕수육', '요리하다 정호영 김치우동' 등 약 29종은 2개 이상 구매 시 20% 할인된다. 축산 제품으로는 '요리하다 정호영 야키니쿠식 칼집양념구이' 등 신상품과 '요리하다 안유성 돼지불백'을 엘포인트 회원 대상 30% 할인 판매한다. 정지선 셰프의 중식 레시피를 담은 '오늘좋은 정지선 중화스낵' 3종도 새롭게 출시된다.
'오늘좋은 초가성비 PB 모음전'에서는 500원부터 5000원 이하의 상품 200개를 모았다. 500원 균일가 상품인 '오늘좋은 초코·딸기·바나나 우유'는 물량을 2배 이상 확대했다. '오늘좋은 포테이토·어니언 씬 크래커'는 500원에, 인기 스낵 10종은 4개 구매 시 1개를 추가로 주는 행사를 적용한다. 생활용품도 최대 40% 할인되며, 100% 천연펄프로 만든 '오늘좋은 클린 자이언트 3겹 화장지'는 1만2900원에 판매된다.
행사 기간 PB 상품을 1개 이상 구매하고 영수증과 장바구니 인증 사진을 제출하면 추첨을 통해 상품권을 받을 수 있다. 매일 1등 1명에게는 영수증 금액 상당의 롯데백화점 상품권 최대 100만원, 2등 20명에게는 롯데모바일 상품권 1만원이 지급된다.
nrd@newspim.com