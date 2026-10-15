이마트, 가을 식재료 할인…에브리데이는 간편식 1+1 행사

AI 핵심 요약beta
- 이마트와 이마트 에브리데이는 15일부터 21일까지 먹거리 할인행사를 진행했다.
- 이마트는 햇밤·골드키위 무한담기와 수산·축산물 할인행사를 마련했다.
- 이마트 에브리데이는 신선식품 최대 50% 할인과 주류 특가를 선보였다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이마트와 이마트 에브리데이가 제철 신선식품을 중심으로 먹거리 할인 행사를 연다. 지정 봉투에 햇밤과 골드키위를 담는 행사부터 간편식 1+1, 주류 특가까지 장보기 혜택을 마련했다.
이마트와 이마트 에브리데이는 이달 21일까지 일주일간 신선식품과 간편식, 간식 등을 할인 판매한다고 15일 밝혔다.
이마트는 오는 18일까지 '가을 햇밤 무한 담기'를 진행한다. 지정 봉투에 개수 제한 없이 담을 수 있으며 가격은 봉투당 7900원이다. 충남 부여와 전북 순창 등에서 수확한 특대 크기 햇밤 120톤(t)을 준비했다. 지난해 행사보다 두 배 이상 늘린 물량이다.
뉴질랜드산 제스프리 골드키위도 무한 담기 행사로 봉투당 1만2980원에 판매한다. 준비 물량은 평소 판매량의 2~3배인 200t이다.
수산물은 올 시즌 처음 선보이는 방어회를 비롯해 꽃게와 삼치, 민물장어, 갈치 등을 준비했다. '먼저 맛보는 방어회' 360g은 신세계포인트 적립 시 30% 할인한 4만1160원에 판매한다.
축산물 가운데 남영돈·고도식 구이 상품과 육즙 한입꼬치, 박포 삼겹갈비, 망고컷 항정살 등은 행사카드로 결제하면 30% 할인한다. 오는 18일까지는 1등급 이상 국내산 삼겹살·목심과 호주산 달링다운 와규를 행사카드 결제 시 최대 40% 할인한다.
이마트 에브리데이는 같은 기간 '장터데이'를 열고 신선식품 등을 최대 50% 할인한다. 제주 감귤 3㎏은 신세계포인트 적립 시 8900원, 영천 샤인머스캣 2㎏은 오는 18일까지 9980원에 판매한다. 한우 국거리는 행사카드 결제 시 40% 할인하며, 무항생제 볶음탕용 생닭은 신세계포인트 적립 시 반값인 6990원에 선보인다.
주류는 국산 캔맥주 5캔을 9900원에 판매하고, 무알코올 맥주는 2캔 이상 구매 시 50% 할인한다. 프랑스 와인 '썸띵 프렌치' 2종은 각각 1만2900원, 위스키 '존바 파이니스트'와 '조니워커 블랙라벨'은 각각 1만2800원과 4만9800원이다.
nrd@newspim.com