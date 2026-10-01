이마트, 현대카드와 와인·위스키 시음행사 연다

AI 핵심 요약beta
- 이마트가 1일 현대카드와 와인그랩 페스타를 연다고 밝혔다.
- 행사는 16~18일 현대카드 쿠킹라이브러리서 열린다.
- 와인·위스키 시음과 최대 50% 할인 혜택을 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이마트가 현대카드와 협업해 이달 16~18일 와인과 위스키 시음행사 '와인그랩 페스타'를 개최한다고 1일 밝혔다.
참가 신청은 2일부터 이마트앱을 통해 받는다. 행사는 서울 강남구 현대카드 쿠킹라이브러리에서 열린다. 30여 종 이상의 와인과 위스키를 시음할 수 있으며, 시음한 주류는 와인그랩으로 주문해 이마트나 트레이더스 점포에서 수령할 수 있다. 현대카드로 결제하는 일부 품목은 최대 50% 할인된다.
방문객에게는 숙취해소제와 초콜릿이 담긴 웰컴 기프트 패키지를 증정한다. 재즈 아티스트 루카마이너의 공연, DJ 전자맨의 디제잉, 작곡가 김형석과 가수 한해의 토크 콘서트 등 문화공연도 마련된다.
사전예약은 이마트앱 배너를 통해 신청 가능하며, 참석 일자와 시간, 인원 수를 선택할 수 있다. 예약은 1차(2~5일)와 2차(7~14일)로 나뉜다. 주류 시음행사인 만큼 모든 참가자는 성인인증 후 신청해야 하며, 현장에서도 신분증을 제시해야 입장할 수 있다.
이마트의 온라인 주류 판매 서비스 '와인그랩'은 2019년 출시됐다. 지난해 11월 리뉴얼을 통해 와인의 비비노 평점을 연동하고 사케와 백주까지 취급 품목을 확대했다. 리뉴얼 이후 지난 8월까지 매출은 전년 대비 약 3배 증가했으며, 9월 말 기준 누적 이용자 수는 60만 명을 넘었다.
nrd@newspim.com