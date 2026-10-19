SP삼화, 창립 80주년 비전 선포…"해외 매출 30%로 확대"

AI 핵심 요약beta
- SP삼화가 19일 창립 80주년을 맞아 새 미션과 비전을 선포했다
- SP삼화는 도료 기반 소재·종합화학 솔루션 기업 전환을 발표했다
- SP삼화는 해외 법인 매출 비중을 30%까지 확대할 계획이다
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10개년 목표로 해외 비중 30% 달성…글로벌 종합화학 기업 전환
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = SP삼화(옛 삼화페인트공업)가 창립 80주년을 맞아 새로운 미션과 비전을 선포하고, 100년 기업을 향한 중장기 성장 전략을 공개했다.
SP삼화는 지난 16일 JW메리어트 호텔에서 임직원과 주요 파트너 등 약 150명이 참석한 가운데 'SP SAMHWA SIGNATURE DAY(시그니처 데이)'를 개최하고 신규 비전과 중장기 전략을 발표했다고 19일 밝혔다.
이번 비전 선포는 지난 3월 사명 변경, 4월 신규 CI 공개에 이어 도료 기술을 기반으로 소재와 종합화학 솔루션 기업으로 전환하겠다는 방향을 구체화한 것이다.
새 비전에는 80년간 축적해온 도료 기술을 기반으로 사업 영역을 확장하고, 고객과 산업이 직면한 문제를 해결하는 솔루션 기업으로 성장하겠다는 방향성을 담았다. 특히 SP삼화는 향후 사업 방향을 ▲도료와 소재사업 고도화 ▲제품에서 솔루션 중심으로 전환 ▲대한민국을 넘어 글로벌로 확대해 나간다는 계획이다.
전략 사업부문 확장을 통해 기존 도료 사업의 밸류체인을 고도화하고, 미래 성장성을 기준으로 사업 포트폴리오를 재편한다. 또한 해외 법인 매출 비중을 30%까지 확대해 글로벌 사업 기반을 강화할 계획이다.
김현정 SP삼화 대표는 "도료사업의 경쟁력을 바탕으로 소재 사업을 고도화하고, 제품에서 솔루션 중심으로, 대한민국에서 글로벌 시장으로 나아가겠다"며 "80년간 쌓아온 기술과 경험을 발판 삼아 더 나은 세상을 위한 솔루션을 만들어 가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com