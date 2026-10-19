산업부, 삼성전자와 손잡고 99개 기업에 기술 126건 무상이전

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모바일·디스플레이·가전 분야 기술 무상 제공

2015년부터 871개 기업에 1461건 기술이전

산업부 "혁신성장 필요한 우수기술 제공할 것"

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 산업통상부(장관 김정관)가 삼성전자와 손잡고 국내 중소·중견기업 99곳에 기술 126건을 무상으로 이전한다.

산업부는 19일 오후 서울에서 삼성전자와 '2026년 산업부-삼성전자 기술나눔 행사'를 개최한다고 밝혔다. 행사에는 윤성환 삼성전자 상무와 기술을 이전받는 기업 대표 등 80여명이 참석한다.

기술나눔은 대기업과 공공기관이 보유하고 있지만 활용하지 않는 우수기술을 중소·중견기업에 무료로 이전하고, 이를 활용해 제품을 개발하거나 사업화할 수 있도록 지원하는 제도다.

삼성전자는 올해 모바일·디스플레이·가전 분야 기술 202건을 제공했으며, 이 가운데 126건이 99개 기업에 이전됐다.

산업부 장관 광주 현장점검. [사진=전남광주통합특별시] 2026.10.12 ej7648@newspim.com

특히 올해는 모바일 분야 기술이 가장 많은 기업에 이전됐다. 기업들이 가장 큰 관심을 보인 기술은 '복수 사물인터넷(IoT) 장치 제어 방법 및 장치'다. 휴대전화 등 모바일 기기를 이용해 특정 위치에 있는 여러 사물인터넷 기기를 제어하는 기술이다.

이 밖에도 로봇의 주행정보를 다른 로봇과 공유하는 기술과 화면의 글자와 음성을 비교해 특정 기능을 실행하는 기술 등이 나눔기술에 포함됐다.

삼성전자는 지난 2015년부터 12년 연속 기술나눔에 참여하고 있다. 올해까지 총 7210건의 기술을 제공했으며, 이 가운데 1461건을 중소·중견기업 871곳에 무상으로 이전했다.

또한 산업부는 지난 2013년부터 기술나눔 사업을 추진하고 있다. 현재까지 대기업과 공공기관 등 56개 기관이 참여해 중소·중견기업 2478곳에 기술 4534건을 무상으로 이전했다.

산업부는 "앞으로도 기술나눔이 중소·중견기업의 혁신성장에 필요한 우수기술을 제공함으로써 상생형 혁신생태계를 구축하는 계기가 될 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

gkdud9387@newspim.com