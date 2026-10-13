산업부, 반도체 메가프로젝트 전담 국장급 조직 신설…20일 출범

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'반도체혁신성장지원단' 설치…클러스터 조성·반도체특별법 이행 전담

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 반도체 메가프로젝트 추진과 반도체특별법 이행을 전담하는 국장급 조직을 신설한다. 한국과 인도의 경제협력을 확대하기 위한 전담 부서도 새롭게 설치한다.

행정안전부와 산업통상부는 13일 국무회의에서 '산업통상부와 그 소속기관 직제 일부 개정령안'이 의결됐다고 밝혔다. 개정 직제는 오는 20일부터 시행된다.

이번 조직 개편의 핵심은 반도체산업 경쟁력 강화를 위한 '반도체혁신성장지원단' 신설이다.

산업통상부 조직도. [자료=행안부]

반도체혁신성장지원단은 국장급 단장을 중심으로 ▲반도체정책과 ▲첨단반도체과 ▲반도체생태계과 등 3개 과로 구성된다.

지원단은 반도체 정책기획과 첨단반도체 경쟁력 강화, 소재·부품·장비 등 반도체산업 생태계 지원 업무를 담당한다.

특히 서남권 반도체 클러스터를 비롯한 주요 반도체 메가프로젝트의 신속한 추진을 지원할 계획이다.

반도체특별법 시행에 따라 새롭게 발생한 법정사무도 수행한다. 반도체산업 경쟁력 강화 기본계획 수립과 반도체산업경쟁력강화특별위원회 운영, 반도체 클러스터 지정 및 지원 등이 주요 업무다.

정부는 이번 조직 신설을 통해 반도체 산업의 투자와 기술혁신을 지원하고, 글로벌 반도체 경쟁 심화에 대응한다는 방침이다.

인도통상협력과는 지난 4월 한·인도 정상회담을 계기로 확대된 양국 간 경제협력 과제를 추진하는 역할을 맡는다.

인도는 세계 최대 인구를 보유한 시장으로 최근 7%대 경제성장을 이어가며 글로벌 생산·소비 거점으로 부상하고 있다.

정부는 지난 정상회담을 통해 한·인도 산업협력위원회 신설과 포괄적경제동반자협정(CEPA) 개선협상 재개, 에너지·자원 안보 협력 등 협력 기반을 확대했다.

신설되는 인도통상협력과는 양국 간 산업·투자 협력과 신규 협력사업 발굴을 추진한다. 국내 기업의 인도 시장 진출과 현지 사업 확대를 지원하고, 기업 애로사항 해소를 위한 정부 간 협력 채널도 강화할 계획이다.

김정관 산업부 장관은 "반도체는 AI, 자동차, 가전 등 모든 산업에 필수 공급망이며 대한민국 수출의 약 50%를 차지하는 국가 경제 핵심산업"이라며 "반도체 패권경쟁이 치열해지는 가운데 반도체혁신성장지원단을 통해 메가프로젝트 등 기업의 투자와 기술혁신을 뒷받침하겠다"고 말했다.

이어 "인도통상협력과를 중심으로 정상회담에서 마련된 협력의 모멘텀을 우리 기업의 실질적인 성과로 이어가겠다"고 덧붙였다.

abc123@newspim.com