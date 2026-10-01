청주시, 국가 반도체 클러스터 지정 총력

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오창 첨단반도체기술융합관 개소…전력·용수 등 정부 지원 촉구

[충북=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시가 SK하이닉스의 100조원 규모 신규 투자를 발판으로 국가 반도체 클러스터 지정에 속도를 내고 있다.

대규모 민간투자를 뒷받침할 전력·용수 등 핵심 인프라 확충을 정부에 건의하고 산·학·연 협력 기반도 강화한다는 구상이다.

청주 반도체 클러스터 지정을 위한 국회 세미나.[사진=충북도] 2026.08.25 baek3413@newspim.com

청주시는 1일 오창 충북테크노파크에서 첨단반도체기술융합관 개소식을 열고 국가 반도체 클러스터 지정을 위한 산업 기반 강화에 나섰다.

2023년 산업통상자원부 공모사업에 선정돼 4년간 조성된 융합관은 반도체 기술개발과 사업화, 전문인력 양성을 지원하는 시설이다.

시는 이를 거점으로 반도체 기업과 연구기관, 대학 간 협력을 확대해 산업 경쟁력을 높일 계획이다.

특히 SK하이닉스의 청주지역 100조원 규모 신규 투자가 적기에 추진될 수 있도록 국가 차원의 재정·행정적 지원이 필요하다는 입장이다.

시 관계자는 "청주는 높은 반도체 생산 역량과 우수한 산업 기반을 갖추고 있다"며 "대규모 민간투자가 차질 없이 추진되고 청주가 국가 반도체 경쟁력을 견인할 수 있도록 클러스터 지정과 핵심 인프라에 대한 정부 지원을 건의하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com