"여수산단 살길은 반도체"…문갑태 전남광주시의원 산업전환 촉구

AI 핵심 요약beta
- 문갑태 의원이 18일 여수산단 위기 해법을 제시했다.
- 광주 반도체와 여수 첨단소재를 공급망으로 묶자고 했다.
- 산업전환계획과 특화단지, 인프라 투자를 촉구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
소부장 특화단지·특수가스 파이프라인 등 투자 요구
[여수=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시의회 문갑태 의원이 위기에 직면한 여수국가산단의 돌파구로 광주 반도체 산업과 여수 첨단소재 산업의 연계를 제시했다.
전남광주특별시의회 문갑태 의원(더불어민주당·여수5)은 18일 제3회 제1차 정례회 제3차 본회의 5분 자유발언에서 여수산단을 첨단소재 중심으로 전환하고 광주 반도체 산업과 하나의 공급망으로 묶어야 한다고 밝혔다.
문 의원은 중국의 석유화학 증설과 탄소중립 규제 강화에 노후 설비까지 겹치면서 여수산단의 가동률과 고용 여건이 악화되고 있다고 진단했다. 그러면서 여수산단의 위기는 지역경제를 넘어 전남광주의 산업 경쟁력과 직결된 만큼 기존 산업에 대한 단기 처방을 넘어 체질 개선에 나서야 한다고 강조했다.
특히 반도체 생산에 필요한 초고순도 특수가스와 세정제 등 정밀화학 소재에 주목했다. 여수산단이 기존 석유화학 기반을 활용해 첨단소재 생산 거점으로 전환할 수 있다는 구상이다.
문 의원은 여수산단 입주기업인 남해화학이 반도체 세정용 초고순도 황산을 공급하는 사례를 들며 개별 기업의 사업 확대만으로는 한계가 있다며 통합특별시 차원의 산업전략이 필요하다고 주장했다.
이를 위해 ▲여수산단 산업전환 종합계획 수립 ▲국가 첨단전략산업·반도체 소부장 특화단지 지정 추진 ▲'광주 반도체-여수 첨단소재 밸류체인' 구축을 제안했다.
또 특수가스 전용 파이프라인과 공동 탄소포집·활용·저장(CCUS) 허브 및 공동 물류망 등 공유형 산업 인프라에 대한 정부와 지자체의 투자를 주문했다.
문 의원은 민형배 시장의 후보 시절 공약인 '여수산단 대개조 국가 프로젝트'의 구체적인 실행도 촉구하며 "여수산단 산업전환을 통합특별시의 첫 초광역 산업 상생 모델로 만들어야 한다"고 말했다.
chadol999@newspim.com