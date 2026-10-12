김정관 산업부 장관 광주 군공항 방문…전력·용수 공급계획 집중 점검

AI 핵심 요약beta
- 김정관 산업부 장관이 12일 광주 군공항 부지를 점검했다.
- 서남권 반도체 클러스터 기반시설과 공급계획을 확인했다.
- 전남광주통합특별시는 투자 맞춘 부지·정주여건 확충에 나섰다.
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 서남권 반도체 클러스터 조성을 위한 핵심 기반시설 확보에 속도를 내는 가운데 정부가 직접 현장 점검에 나섰다.
12일 전남광주통합특별시에 따르면 김정관 산업통상부 장관은 이날 광주 군공항 부지를 방문해 서남권 반도체 클러스터 조성 여건과 산업단지 공급계획을 점검했다.
이번 방문은 지난 9일 최태원 SK그룹 회장이 같은 부지를 찾아 반도체 공장 조기 착공 의지를 밝힌 지 사흘 만이다. 기업 총수에 이어 주무 부처 장관까지 현장을 찾으면서 사업 추진에 탄력이 붙을지 주목된다.
김 장관은 공군부대 관제탑에서 부지 현황을 보고받은 뒤 한국토지주택공사(LH)의 산업단지 공급계획과 한국전력공사·한국수자원공사의 전력·용수 공급 방안을 차례로 확인했다. 이어 탄약고 이전 예정부지를 찾아 현장 여건과 부지 조기 공급 가능성을 살폈다.
광주 군공항 부지는 대규모 평탄지와 광주송정역 등 광역교통망 접근성이 강점으로 꼽힌다. 특히 탄약고 이전 예정부지는 기업의 조기 착공을 위한 우선 검토 대상지로 단계적 공급 방안이 논의되고 있다.
김 장관은 기업 투자가 적기에 이뤄지도록 부지 조성과 전력·용수 확보에 차질이 없어야 한다고 강조했다. 주민 수용성 제고와 함께 반도체 소재·부품·장비 산업 육성 및 연구개발(R&D)·인재 양성 지원책도 구체화하겠다는 방침이다.
전남광주통합특별시는 기업 요구를 산업단지 조성계획에 반영하고 기반시설을 투자 일정에 맞춰 공급할 수 있도록 관계기관과 협력을 강화할 계획이다. 교통망 확충과 주거·교육·의료 등 정주 여건 개선도 병행해 투자 기반을 다질 방침이다.
ej7648@newspim.com