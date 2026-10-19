한경협 국제경영원, 11월 심천 하이테크페어 사절단 모집

AI 핵심 요약beta
- 한경협 국제경영원이 19일 중국 심천 하이테크페어 사절단을 모집했다
- 사절단은 27일부터 4박 5일간 박람회와 혁신 기업 4곳을 방문했다
- 기업·기관 임원 대상 맞춤형 연수로 전문가 세미나도 진행한다
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혁신 기업 방문·전문가 세미나 등...4반 5일 일정
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 한국경제인협회 부설 국제경영원이 중국 최대 규모 첨단기술 박람회에서 혁신 기업을 탐방할 사절단을 모집한다.
한경협 국제경영원은 11월 27일부터 12월 1일까지 중국 심천에서 열리는 심천 하이테크페어 사절단을 모집한다고 19일 밝혔다.
올해 28회를 맞는 심천 하이테크페어는 중국 최대 규모 첨단기술 박람회다. 인공지능(AI), 로봇, 반도체, 에너지 등 미래 산업의 최신 기술과 제품이 전시된다.
이번 연수는 4박 5일 일정으로 박람회 참관, 중국 대표 혁신 기업 4곳 방문, 분야별 전문가 세미나로 구성된다. 참가 기업의 관심 분야와 연수 목적에 맞춰 방문 기업과 초청 전문가를 조정하는 맞춤형으로 운영된다.
한·중 기술 산업 협력 분야 전문가인 박지민 36Kr 코리아 공동대표가 전 일정에 동행하며 중국 첨단 기술 산업 동향을 설명한다.
참가 대상은 중국 첨단기술 및 기업 탐방에 관심 있는 기업·기관·협회·연구소의 CEO 및 임원이다. 신청은 참가신청서를 이메일로 접수하면 되며, 문의는 국제경영원 회원사업실로 하면 된다.
한경협 국제경영원 관계자는 "중국이 글로벌 첨단 산업 지형과 공급망에 변화를 만들어내고 있는 만큼, 이를 현장에서 직접 확인하고 대응 전략을 세우는 일이 어느 때보다 중요해지고 있다"며 "이번 혁신 사절단을 통해 우리 기업이 미래 경쟁력을 갖추고 새로운 사업 기회를 모색하는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.
raul1649@newspim.com