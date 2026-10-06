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한경협-사우디 PIF, 비즈니스 투자 포럼 개최

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  • 한경협과 PIF가 6일 서울서 투자 포럼을 열었다.
  • 양국 기업 280여명이 사업·투자 기회를 모색했다.
  • 4개 분야 피칭·상담회로 협력 확대를 추진했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한·사우디 기업 간 투자·협력 기회 발굴
건설·기술·물류·첨단산업 등 협력 확대

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 한국과 사우디아라비아 경제계 관계자들과 기업들이 새로운 사업과 투자 기회를 모색하기 위해 한자리에 모였다.

한국경제인협회와 사우디아라비아 국부펀드 PIF(Public Investment Fund)가 6일 서울 영등포구 여의도 FKI타워에서 '2026 한-사우디 비즈니스 투자 포럼'을 열었다. 산업통상부가 후원한 이번 행사를 통해 양국 기업은 비즈니스, 투자 교류를 확대하고 분야별 사업과 투자 기회를 발굴하는 데 협력할 전망이다.

김창범 한국경제인협회 부회장(왼쪽에서 3번째)을 비롯한 내빈들이 6일 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 '2026 한-사우디 비즈니스 투자 포럼'에 참석해 기념촬영을 하고 있다.

이날 포럼에는 한국 기업 관계자 200여명과 사우디 기업 20여개사 관계자 등 양국 경제인 280여 명이 참석했다. 한국 측에는 코오롱, 포스코이앤씨, 네이버, 현대로템, KAI(한국항공우주산업) 등 사우디 진출 관심 기업들이 참석했다.

김창범 한경협 부회장은 개회사에서 "양국 경제협력은 발주와 수주를 넘어 공동투자와 현지 생산, 기술협력으로 이어지는 양방향 파트너십으로 발전해야 한다"고 말했다.

박정성 산업통상부 통상교섭본부장은 영상 축사에서 양국이 60여년간 에너지 공급과 산업 인프라 구축을 통해 협력해 왔다고 설명했다. 정부는 자원 공급망 협력 강화, AI 전환을 통한 첨단산업 협력 가속화, 경제협력의 제도적 기반 확충을 지원 방향으로 제시했다.

본회의에서는 특구개발·건설, 기술·미디어·통신·헬스케어, 유틸리티·자원·운송·물류, 첨단산업 등 4개 분야의 피칭 세션이 진행됐다.

포스코이앤씨는 도시·복합개발 및 대형 건축 분야의 역량을 소개했다. 사우디 현지 주요 사업 수행 경험과 현지에서 축적한 시공, 사업관리 경험을 공유했다. 

네이버클라우드는 사우디에서 구현 중인 소버린 AI 사업과 디지털트윈, 데이터센터 사업을 발표했다. 현대로템은 철도·항만·물류 관련 협력 기회를 제시했으며, KAI는 고정익·회전익 항공기, 무인기, 인공위성 등 첨단 제품을 선보였다.

포럼은 기업 피칭과 네트워킹, 1:1 상담회를 연계해 양국 기업이 협력 방안을 구체화할 수 있도록 했다. 참가 기업들은 프로젝트 참여, 기술협력, 현지 사업 및 투자 등 다양한 분야에서 협력 기회를 살폈다.

한경협 관계자는 "이번 포럼은 양국 기업이 서로의 사업 역량과 투자 수요를 직접 확인하고 협력의 접점을 넓히는 자리였다"며 "이번 교류가 구체적인 사업과 투자로 이어져 한-사우디 경제협력이 한 단계 도약하기를 기대하며, 한경협도 해외 각국과의 네트워크를 기반으로 우리 기업의 글로벌 비즈니스를 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

raul1649@newspim.com

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"국민·장병께 죄송"...유승민 체육회장, '군 면제' 사과 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 사상 첫 4연패를 달성하고도 일부 선수의 경솔한 발언으로 뭇매를 맞은 남자 축구대표팀 파문과 관련, 유승민 대한체육회장이 국민과 국군 장병에게 공식으로 고개를 숙였다. 아시안게임 여정을 마친 한국 선수단 본단은 5일 오후 인천국제공항 제2터미널을 통해 귀국했다. 유승민 회장을 비롯해 이상현 선수단장, 댄스스포츠, 레슬링, 리듬체조, 스포츠클라이밍, 테니스 대표팀 등 선수단 90여 명이 함께 입국했다. 문화체육관광부와 대한체육회는 공항에서 환영 행사를 열고 16일 동안 열전을 치른 선수들을 격려했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유승민 대한체육회장. [사진=대한체육회] 2026.10.05 psoq1337@newspim.com 이 자리에서 유 회장은 최근 정치권으로까지 번진 축구대표팀의 병역 특례 발언 논란에 대해 직접 입을 열었다. 유 회장은 "일부 선수의 경솔한 발언으로 상처받으신 국민 여러분과 국군 장병 여러분께 체육회를 대표해서 심심한 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 앞서 아시안게임 남자 축구대표팀은 결승전에서 일본을 1-0으로 꺾고 금메달을 목에 걸었다. 아시안게임 사상 첫 4연패라는 대기록을 썼으나 우승 직후 일부 선수의 언행이 도마에 올랐다. 주장 이기혁은 경기 후 인터뷰에서 "군대 안 간다"고 웃으며 말했고 양민혁은 "군 면제라는 보상 하나만 보고 경기를 뛰었다"고 해 비판을 받았다. 막내 박승수는 라커룸에서 '전역모'를 쓴 사진을 SNS에 올렸다가 삭제했다. 병역 혜택을 지나치게 가볍게 여겼다는 여론이 비등했고 정치권에서도 제도를 재검토해야 한다는 목소리가 커졌다. 논란이 확산하자 전날 결산 기자회견에서 재발 방지를 약속했던 유 회장이 귀국 현장에서도 직접 사과에 나선 것이다. 대한축구협회 역시 국가대표 소양 및 윤리 교육을 강화해 사회적 눈높이에 맞는 품행 관리에 나서겠다고 고개를 숙였다. psoq1337@newspim.com 2026-10-05 21:06
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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