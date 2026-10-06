한경협-사우디 PIF, 비즈니스 투자 포럼 개최

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한·사우디 기업 간 투자·협력 기회 발굴

건설·기술·물류·첨단산업 등 협력 확대

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 한국과 사우디아라비아 경제계 관계자들과 기업들이 새로운 사업과 투자 기회를 모색하기 위해 한자리에 모였다.

한국경제인협회와 사우디아라비아 국부펀드 PIF(Public Investment Fund)가 6일 서울 영등포구 여의도 FKI타워에서 '2026 한-사우디 비즈니스 투자 포럼'을 열었다. 산업통상부가 후원한 이번 행사를 통해 양국 기업은 비즈니스, 투자 교류를 확대하고 분야별 사업과 투자 기회를 발굴하는 데 협력할 전망이다.

김창범 한국경제인협회 부회장(왼쪽에서 3번째)을 비롯한 내빈들이 6일 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 '2026 한-사우디 비즈니스 투자 포럼'에 참석해 기념촬영을 하고 있다.

이날 포럼에는 한국 기업 관계자 200여명과 사우디 기업 20여개사 관계자 등 양국 경제인 280여 명이 참석했다. 한국 측에는 코오롱, 포스코이앤씨, 네이버, 현대로템, KAI(한국항공우주산업) 등 사우디 진출 관심 기업들이 참석했다.

김창범 한경협 부회장은 개회사에서 "양국 경제협력은 발주와 수주를 넘어 공동투자와 현지 생산, 기술협력으로 이어지는 양방향 파트너십으로 발전해야 한다"고 말했다.

박정성 산업통상부 통상교섭본부장은 영상 축사에서 양국이 60여년간 에너지 공급과 산업 인프라 구축을 통해 협력해 왔다고 설명했다. 정부는 자원 공급망 협력 강화, AI 전환을 통한 첨단산업 협력 가속화, 경제협력의 제도적 기반 확충을 지원 방향으로 제시했다.

본회의에서는 특구개발·건설, 기술·미디어·통신·헬스케어, 유틸리티·자원·운송·물류, 첨단산업 등 4개 분야의 피칭 세션이 진행됐다.

포스코이앤씨는 도시·복합개발 및 대형 건축 분야의 역량을 소개했다. 사우디 현지 주요 사업 수행 경험과 현지에서 축적한 시공, 사업관리 경험을 공유했다.

네이버클라우드는 사우디에서 구현 중인 소버린 AI 사업과 디지털트윈, 데이터센터 사업을 발표했다. 현대로템은 철도·항만·물류 관련 협력 기회를 제시했으며, KAI는 고정익·회전익 항공기, 무인기, 인공위성 등 첨단 제품을 선보였다.

포럼은 기업 피칭과 네트워킹, 1:1 상담회를 연계해 양국 기업이 협력 방안을 구체화할 수 있도록 했다. 참가 기업들은 프로젝트 참여, 기술협력, 현지 사업 및 투자 등 다양한 분야에서 협력 기회를 살폈다.

한경협 관계자는 "이번 포럼은 양국 기업이 서로의 사업 역량과 투자 수요를 직접 확인하고 협력의 접점을 넓히는 자리였다"며 "이번 교류가 구체적인 사업과 투자로 이어져 한-사우디 경제협력이 한 단계 도약하기를 기대하며, 한경협도 해외 각국과의 네트워크를 기반으로 우리 기업의 글로벌 비즈니스를 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

raul1649@newspim.com